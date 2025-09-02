Social Avertizare Meteo. Val de căldură la început de septembrie. Cod galben în sud, furtuni la munte și în vest







Avertizare meteo. Oana Păduraru, meteorolog ANM, a explicat în direct, la România TV, că primele zile ale lunii septembrie vor fi marcate de temperaturi ridicate.

În sudul țării, valorile termice depășesc pragul caniculei, atingând 35 de grade Celsius și, pe alocuri, 36 de grade. În plus, indicele de temperatură-umiditate (ITU) se apropie de 80 de unități, nivel ce amplifică puternic disconfortul resimțit de populație. Adaptați-vă programul în funcție de vreme.

Pe acest fond, ANM a emis cod galben de caniculă pentru sud, cu accent pe zonele joase și de câmpie, unde disconfortul termic va fi cel mai acut. Vremea rămâne caldă și în restul țării, chiar dacă, în mod obișnuit pentru această perioadă, maximele s-ar situa în jurul valorilor de 27–28°C.

În ceea ce privește precipitațiile, septembrie debutează cu alternanțe între intervale cu ploi și perioade secetoase. La munte, episoadele ploioase vor fi frecvente și vor avea caracter de aversă, însoțite de descărcări electrice, vijelii și, izolat, grindină. În vest, manifestările de instabilitate atmosferică vor fi mai pronunțate, cu averse torențiale capabile să producă acumulări rapide de apă și să afecteze punctual traficul rutier.

„Ne vom confrunta cu două zile în care temperaturile vor depăși pragul caniculei de 35 de grade. Este și cod galben în sudul țării, unde temperaturile vor ajunge la 33–35, posibil izolat și 36 de grade. Disconfortul termic va fi în creștere, iar ITU se va apropia de 80 de unități”, a precizat Oana Păduraru, la România TV.

Prognoza pe săptămâni pentru septembrie 2025 indică persistența unui regim termic peste normal, anunță România TV. Săptămâna 01–08.09: temperaturi peste medie în toată țara; regim pluviometric local excedentar în sud-vest, dar deficitar în rest, mai ales în nord și centru.

Săptămâna 08–15.09: valori în continuare peste normal și precipitații ușor deficitare la nivel național. Săptămâna 15–22.09: temperaturi ușor peste medie; ploi apropiate de normal în nord-est și local în centru și sud-est, cu deficit în celelalte regiuni.

Săptămâna 22–29.09: valori ușor peste normal, mai ales în sud; precipitații în general apropiate de normal, dar cu averse și fenomene extreme în multe zone.

Recomandările autorităților rămân valabile: hidratare, evitarea expunerii la orele amiezii și urmărirea atenționărilor ANM și informările oficiale.