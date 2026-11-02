Politica

Avertismentul ministrului Apărării: Amenințarea rusească rămâne pe termen lung. Cum este protejată România de NATO

Avertismentul ministrului Apărării: Amenințarea rusească rămâne pe termen lung. Cum este protejată România de NATODrone / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Amenințarea reprezentată de Federația Rusă rămâne una pe termen lung pentru securitatea regională, motiv pentru care atât Alianța Nord-Atlantică, cât și România trebuie să își continue pregătirile defensive. Declarația a fost făcută de ministrul Apărării, Ștefan Radu Oprea, în cadrul unei intervenții televizate la TVR 1, unde a analizat contextul geopolitic actual și nivelul de pregătire al țării noastre.

Avertismentul ministrului Apărării: Amenințarea rusească rămâne pe termen lung. Cum este protejată România de NATO

Oficialul a făcut trimitere la poziția exprimată la nivel internațional privind riscurile de securitate de la granița estică a Alianței, subliniind importanța unei strategii de apărare bine consolidate.

„M-am uitat pe declarația de la Ankara, de la ultimul summit NATO, care definește Rusia ca un potențial inamic pe termen lung. Nu cred că «inamic» era chiar cuvântul, dar acesta era sensul de la Ankara. Din această perspectivă, da, potențiala amenințare a Rusiei rămâne pe termen lung și atunci NATO trebuie să se pregătească, România trebuie să se pregătească”, a declarat Oprea.

Ștefan Radu Oprea

Ștefan Radu Oprea. Sursă foto: Facebook

Poate rezista România 72 de ore în cazul unui atac?

În cadrul aceleiași emisiuni, ministrul Apărării a fost întrebat despre capacitatea Armatei Române de a face față în mod independent unei eventuale agresiuni militare în primele trei zile de la declanșarea unui conflict. Ștefan Radu Oprea a confirmat că țara noastra are resursele necesare pentru un astfel de scenariu, punctând totodată că apărarea națională este strâns legată de statutul de stat membru NATO.

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Întrebat dacă România este pregătită să facă față singură timp de 72 de ore unei eventuale agresiuni a Rusiei, ministrul a dat un răspuns afirmativ, dar a pus accent pe garanțiile colective de securitate.

„O să mai spun o dată. Nu suntem singuri, suntem în NATO. (…) NATO este prezentă în România”, a afirmat Oprea.

Prezența trupelor aliate pe teritoriul național

Ștefan Radu Oprea a amintit că pe teritoriul național sunt desfășurați deja numeroși militari din țări partenere, care asigură flancul estic și contribuie la descurajarea oricăror acțiuni ostile.

„Avem aliații americani, sunt prezenți în România, trupe franceze sunt prezente în România. Dar nu suntem singuri, suntem în NATO. Și avem și aceste beneficii pe care a fi membri ai alianței NATO le aduc românilor”, a subliniat acesta.

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