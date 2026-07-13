36 de persoane au fost evacuate luni, în orașul Găești, județul Dâmbovița, după avarierea unei conducte de gaz, potrivit ISU. Autoritățile au instituit un perimetru de siguranță, iar alimentarea cu gaze în zonă a fost oprită.

Incidentul a avut loc în jurul orei 11:46, când pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru prevenirea producerii unui incendiu.

„În jurul orei 11:46, pompierii militari au fost solicitaţi să intervină pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor, ca urmare a avarierii unei conducte de gaze din oraşul Găeşti. Detaşamentul de Pompieri Găeşti a intervenit cu o autospecială de stingere cu apă şi spumă şi o autospecială SMURD”, a transmis, luni, ISU Dâmboviţa.

La sosirea echipajelor, zona a fost delimitată și a fost instituit un perimetru de siguranță pentru protejarea populației. În total, 36 de persoane au fost evacuate preventiv din apropierea conductei avariate.

Operatorul rețelei de distribuție a întrerupt alimentarea cu gaze naturale în zona afectată pentru a permite desfășurarea intervenției în condiții de siguranță. Totodată, circulația în zonă a fost reluată după instituirea măsurilor necesare.

Până în acest moment, autoritățile nu au comunicat informații privind împrejurările în care s-a produs avaria la conducta de gaz.

La finalul lunii iunie, pompierii au evacuat toate cele șase scări ale unui bloc de pe strada Postăvarul din Sectorul 3 al Capitalei, după ce a fost semnalată o scurgere de gaze la o conductă care alimenta imobilul. În total, 90 de persoane au fost evacuate preventiv, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF).

Din cauza intervenției, circulația rutieră a fost oprită pe strada Postăvarul, pe sensul de mers către 1 Decembrie.

Totodată, Societatea de Transport București (STB) a anunțat că liniile de autobuz 101 și 311 au circulat deviat pe sensul către Bulevardul Nicolae Grigorescu, până la reluarea traficului în condiții normale.