Conflictul din Yemen intră într-o nouă fază de escaladare critică, pe fondul unei ofensive susținute a rebelilor Houthi în sud-vestul țării. Veștile venite din zonă sunt îngrijorătoare.

Recentele manevre militare indică o intenție clară de a securiza coasta Mării Roșii și de a avansa către est, de-a lungul coastei sudice a Yemenului, o mișcare cu implicații profunde pentru securitatea maritimă globală și echilibrul de putere din regiune.

Conform celor mai recente analize ale Institute for the Study of War (ISW), combatanții Houthi au declanșat confruntări armate cu forțele guvernului yemenit la granița districtului al-Madaribah wa al-Arah, situat în vestul Guvernoratului Lahij. Această zonă este apărată de Brigăzile Giganților din Sud (Southern Giant Brigades), o grupare militară loială guvernului și susținută tradițional de coaliția arabă, care a reușit până în prezent să respingă o parte din tentativele de înaintare.

Situația din teren rămâne fluidă și marcată de rapoarte contradictorii. Deși anumite surse media yemenite susțin că forțele Houthi ar fi capturat orașul strategic Ras al-Ara, situat în același district, informația nu a fost confirmată independent de analiștii internaționali.

În schimb, presa din Emiratele Arabe Unite a raportat lansarea de rachete balistice de către rebeli asupra localității al-Hajaf, aflată la aproximativ 20 de kilometri vest de Ras al-Ara. Utilizarea rachetelor balistice în această zonă sugerează o tactică de interdicție. Rebelii încearcă să prevină reorganizarea forțelor guvernamentale și lansarea unei contraofensive care le-ar pune în pericol recentele achiziții teritoriale de pe coasta vestică.

Semnificația majoră a acestei ofensive derivă din două elemente interconectate: capturarea Insulei Perim și amenințarea strâmtorii Bab el-Mandeb.

La data de 11 septembrie, forțele Houthi au preluat controlul asupra Insulei Perim, cunoscută și sub numele de Mayyun. Această insulă vulcanică este situată exact în mijlocul strâmtorii Bab el-Mandeb, punctul de trecere maritimă care leagă Marea Roșie de Golful Aden și, implicit, de Oceanul Indian.

Controlul asupra Insulei Perim și extinderea teritorială în districtele de coastă adiacente (precum al-Madaribah wa al-Arah, care este perpendicular pe insulă) oferă rebelilor Houthi următoarele avantaje asimetrice.

Din aceste poziții avansate, rebelii pot lansa mult mai eficient atacuri cu drone de suprafață, rachete antinavă și drone aeriene asupra navelor comerciale și militare.

Bab el-Mandeb este una dintre cele mai importante rute comerciale din lume, esențială pentru tranzitul petrolului și al mărfurilor între Europa și Asia. Prezența militară Houthi pe Insula Perim reprezintă o amenințare directă la adresa libertății de navigație.

Avansul de-a lungul coastei sudice către est protejează teritoriile deținute deja de Houthi în nordul și vestul țării (inclusiv portul strategic Hodeidah) de eventuale atacuri amfibii sau terestre ale forțelor guvernamentale.

Presiunea exercitată asupra Guvernoratului Lahij demonstrează că gruparea, susținută de Iran, nu intenționează să mențină un status quo defensiv. Extinderea controlului teritorial de-a lungul coastei sud-vestice izolează și mai mult forțele guvernamentale și complică eforturile coaliției internaționale de a securiza rutele de transport maritim, transformând conflictul intern yemenit într-o criză de securitate globală continuă.