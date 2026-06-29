Bulgaria a dat startul lucrărilor la autostrada Ruse – Veliko Tărnovo, un proiect rutier care pornește de la granița cu România și face parte din viitoarea conexiune rapidă către Grecia. Noua infrastructură este așteptată să reducă timpul de deplasare pentru turiștii români care aleg litoralul elen, potrivit lMediapool.bg

După mai mulți ani de amânări, Bulgaria a început lucrările la primul lot al autostrăzii Ruse – Veliko Tărnovo. Traseul pornește din orașul Ruse, aflat la granița cu România, și va ajunge până în zona Debeleț.

Autostrada va începe din apropierea noului pod peste Dunăre de la Ruse, aflat în construcție, iar la Debeleț circulația se va împărți către Pasul Șipka și Pasul Republicii.

Noua șosea de mare viteză face parte dintr-un coridor rutier care va lega Europa de Nord-Est de Grecia și Turcia, conectând Marea Baltică de Marea Mediterană.

Pentru românii care merg cu mașina în Grecia, inclusiv spre Thassos, noua infrastructură ar urma să reducă durata călătoriei, în condițiile în care o mare parte a traseului prin Bulgaria se desfășoară în prezent pe drumuri naționale.

Întregul proiect urmărește realizarea unei legături între Ruse, Sofia și punctul de frontieră Makaza, aflat la granița cu Grecia. Primul lot, dintre Ruse și Byala, are o lungime de 40,6 kilometri. Lucrările au început după o întârziere de patru ani, iar investiția este estimată la aproximativ 450 de milioane de euro, potrivit Hotnews. Finalizarea este prevăzută pentru sfârșitul anului 2029.

Lotul al doilea, care reprezintă varianta de ocolire a orașului Byala și are 35,4 kilometri, a intrat în execuție în 2023. Pe parcursul lucrărilor, traseul a trebuit reproiectat din cauza instabilității terenului. Finanțarea primelor două loturi, evaluată la aproximativ un miliard de euro, este asigurată parțial din fonduri europene.

Pentru lotul al treilea, între Byala și Veliko Tărnovo, cu o lungime de aproximativ 60 de kilometri, contractul nu a fost încă atribuit. Licitația a fost lansată în mai 2025, iar în iunie 2026 au fost deschise ofertele tehnice. Valoarea estimată a acestui tronson este de 1,82 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 32 de milioane de euro pe kilometru.

Autoritățile bulgare au în plan extinderea autostrăzii de la Veliko Tărnovo către Stara Zagora, Haskovo și punctul de frontieră Makaza.

Proiectul include realizarea unor tuneluri prin Munții Balcani, iar pentru accelerarea lucrărilor, autoritățile de la Sofia intenționează să concesioneze această parte a traseului unui investitor privat. Constructorul care va prelua proiectul își va recupera investiția prin încasarea taxelor de drum.

Ministrul dezvoltării regionale din Bulgaria, Ivan Shishkov, a declarat că obiectivul este finalizarea întregului traseu până la granița cu Grecia.