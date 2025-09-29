Autoritatea de Supraveghere Financiară a decis interzicerea unei societăți de a încheia noi contracte

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis interzicerea societății DallBogg Life and Health AD de a mai încheia noi contracte de asigurare în România, începând cu 1 octombrie 2025. Măsura vine după un control comun cu autoritățile din Bulgaria și EIOPA, ca urmare a constatărilor privind neconformitățile în activitatea companiei pe piața românească și pentru protecția interesului general al asiguraților.

În ședința Consiliului ASF din 26 septembrie 2025, autoritatea a decis că DallBogg Life and Health AD nu mai poate subscrie noi contracte de asigurare pe teritoriul României. Anterior, activitatea societății fusese restricționată temporar pentru trei luni, începând cu 1 iulie 2025.

Restricția inițială fusese adoptată de autoritatea de supraveghere din Bulgaria, în calitate de autoritate competentă de origine, deoarece compania activa pe piața românească prin regimul de liberă prestare a serviciilor.

Pe durata restricției temporare, ASF a inițiat și realizat, împreună cu autoritatea bulgară de supraveghere și cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), o verificare detaliată a operațiunilor societății pe piața românească. Această examinare a vizat modul în care compania desfășura activitățile și respecta reglementările aplicabile în cadrul serviciilor transfrontaliere.

Rezultatele controlului, corelate cu evaluarea comportamentului și practicilor societății pe parcursul anului 2025, au stat la baza deciziei ASF de a interzice subscrierea de noi contracte de asigurare în România, măsură care va intra în vigoare de la 1 octombrie 2025.

Societatea DallBogg Life and Health AD rămâne obligată să respecte cadrul legal aplicabil privind protecția interesului general , conform normelor europene și naționale. În vară, cel mai mare asigurător bulgar anunța suspendarea temporară a vânzărilor în România, ca urmare a unei decizii adoptate de autoritatea de reglementare din Bulgaria.

Până la 30 iunie 2025, compania își păstra dreptul complet de a încheia noi contracte de asigurare pe piața românească, de a prelungi polițele existente și de a extinde acoperirea acestora. Decizia KFN din 10 iunie 2025 prevedea o restricție temporară, valabilă trei luni, asupra activității transfrontaliere a societății în România.