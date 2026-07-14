Un lucrător în domeniul îngrijirii copiilor din Sydney, acuzat de 329 de infracțiuni pentru presupusul abuz asupra a 136 de copii în mai multe creșe pe o perioadă de 16 ani, poate fi acum identificat, anunță BBC. Este vorba despre Hamish Tait, care a fost arestat pentru prima dată în iulie anul trecut, dar identitatea sa a fost dezvăluită abia luni, când a fost ridicată o hotărâre judecătorească solicitată de poliție în timp ce încerca să identifice victimele și să contacteze familiile.

Acuzațiile împotriva bărbatului de 35 de ani, care rămâne în arest, includ 162 de capete de acuzare de producere de materiale cu abuzuri asupra copiilor și 81 de capete de acuzare de filmare a unei persoane implicate într-un act privat fără consimțământ.

Poliția a declarat că a contactat 121 de familii afectate de presupusa infracțiune, dar încă încearcă să identifice 22 de victime.

„Orice formă de abuz sexual asupra copiilor este confruntătoare și oribilă, cu atât mai mult când presupusul făptaș este o persoană căreia i se încredințează îngrijirea tinerilor noștri”, a declarat Luke Needham, comandant interimar al Poliției Federale Australiene (AFP).

Tait a lucrat sau a frecventat 62 de unități de educație timpurie pentru copii din Sydney între 2009 și 2025, deși poliția susține că a lucrat în principal în nord-vestul orașului.

Presupusele infracțiuni au avut loc în cinci unități, inclusiv patru centre de îngrijire a copiilor și în propria sa afacere privată.

Poliția a publicat un site web care identifică centrele unde lucra și oferă sprijin familiilor.

Acuzațiile includ, de asemenea, 22 de capete de acuzare de utilizare agravată a unui copil sub 14 ani pentru producerea de materiale despre abuzuri asupra copiilor și 18 capete de acuzare de atingere sexuală intenționată a unui copil sub 10 ani.

Poliția a declarat că l-a asociat pentru prima dată pe Tait cu activități online ilegale în iunie anul trecut. Apoi au găsit materiale despre abuzuri asupra copiilor pe dispozitive electronice confiscate în timpul unui raid asupra unei proprietăți din Glossodia, chiar lângă Sydney.

Australienii au fost zdruncinați de o serie de cazuri de presupus abuz asupra copiilor la creșe în ultimii ani.

Acestea includ cazul lui Ashley Paul Griffith, care în 2024 a mărturisit 307 infracțiuni comise la creșe din Queensland și din străinătate pe o perioadă de 20 de ani.

Iar anul trecut, poliția a cerut ca peste 1.200 de copii din Victoria să fie testați pentru boli cu transmitere sexuală, după ce Joshua Dale Brown a fost acuzat de zeci de infracțiuni de abuz asupra copiilor, presupus comise la patru creșe.