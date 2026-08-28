Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, joi, 28 august 2026, o atenționare de călătorie pentru cetățenii români aflați în Comunitatea Autonomă Valenciană, în tranzit prin această regiune sau care intenționează să călătorească în estul Spaniei, unde autoritățile au instituit cod portocaliu din cauza riscului de incendii de vegetație.

Potrivit informațiilor transmise de MAE, un incendiu de vegetație este deja în desfășurare în zona El Saler, din provincia Valencia. Autoritățile române le recomandă cetățenilor să evite zonele afectate și să urmărească permanent avertizările serviciilor spaniole de urgență.

MAE recomandă cetățenilor români să evite deplasările în zonele în care incendiile sunt în desfășurare sau în cele în care există un risc ridicat de izbucnire a focului.

Avertizarea vizează atât persoanele care locuiesc în regiune, cât și turiștii sau românii aflați în tranzit prin Comunitatea Autonomă Valenciană.

În contextul condițiilor meteorologice și al riscului ridicat de incendii de vegetație, autoritățile recomandă respectarea strictă a indicațiilor transmise la nivel local.

Verificarea drumurilor, recomandată înainte de deplasare Ministerul Afacerilor Externe atrage atenția că situația din teren poate afecta circulația în anumite zone.

Cetățenii români sunt sfătuiți să verifice, înainte de plecare și pe durata deplasării, situația drumurilor prin intermediul canalelor oficiale ale Direcției Generale de Trafic din Spania.

Totodată, MAE recomandă respectarea instrucțiunilor transmise de autoritățile locale și de serviciile de intervenție.

Un incendiu de vegetație a fost semnalat în zona El Saler, din provincia Valencia, potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Afacerilor Externe.

Românii aflați în regiune sunt îndemnați să urmărească permanent informațiile oficiale și avertizările emise de serviciile spaniole de urgență, în condițiile în care evoluția incendiilor poate determina restricții sau măsuri suplimentare de siguranță.

Cetățenii români care au nevoie de sprijin pot solicita asistență consulară prin intermediul Consulatului General al României la Valencia.

Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate în regim de permanență.

Pentru situații speciale, dificile sau cu caracter de urgență, românii au la dispoziție și numărul de urgență al Consulatului General al României la Valencia.

MAE recomandă, de asemenea, persoanelor care călătoresc în Spania să consulte permanent informațiile oficiale și să utilizeze aplicația „Călătorește informat”, care oferă recomandări și informații utile pentru deplasările în străinătate.