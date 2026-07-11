Atac la Mashhad, după înmormântarea lui Ali Khamenei. Două persoane au murit

Doi membri ai forțelor de securitate iraniene au fost uciși într-un atac produs în orașul Mashhad, unde au avut loc funeraliile fostului lider suprem Ali Khamenei, a anunțat agenția iraniană Tasnim. Un pieton a fost rănit, iar autoritățile nu au oferit informații despre autorii atacului.

Agenția iraniană Tasnim a anunțat sâmbătă că doi membri ai forțelor de securitate iraniene au fost uciși într-un atac produs în orașul Mashhad. Instituția media nu a precizat când a avut loc incidentul și nici cine s-ar afla în spatele atacului.

Potrivit sursei citate, cele două victime făceau parte din Basij, forța paramilitară afiliată Corpului Gardienilor Revoluției Islamice. Tasnim a anunțat că cei doi membri ai Basij patrulau în orașul Mashhad, la aproximativ 15 kilometri de altarul Imamului Reza, considerat cel mai sfânt loc al islamului șiit din Iran și locul unde Ali Khamenei a fost înmormântat vineri.

În atac a fost rănit și un pieton, care a fost transportat ulterior la spital.

Ali Khamenei a fost ucis la sfârșitul lunii februarie într-un atac aerian americano-israelian, la începutul războiului.

În această săptămână, ostilitățile dintre Statele Unite și Iran au fost reluate, cele două state efectuând un schimb de atacuri aeriene. Potrivit sursei citate, este cel mai important schimb de lovituri de la semnarea, în 17 iunie, a memorandumului de înțelegere care avea rolul de a oficializa armistițiul convenit în aprilie.

Agenția de știri Fars, afiliată Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), a anunțat că la ceremoniile de înmormântare și înhumare ale fostului lider suprem, desfășurate timp de șase zile în Iran și Irak, ar fi participat între 41 și 43 de milioane de persoane.

Instituția media a descris evenimentul drept „cea mai mare înmormântare din istoria lumii”.

Potrivit Fars, estimarea a fost realizată pe baza unor indicatori precum numărul pasagerilor din transportul public, semnalele active ale telefoanelor mobile din zonele unde au avut loc ceremoniile, analiza densității mulțimii de-a lungul traseelor procesiunilor și date furnizate de autoritățile irakiene.

Tot agenția a susținut că Biroul premierului irakian ar fi confirmat participarea a aproximativ 10 milioane de persoane la procesiunile organizate în Najaf și Karbala, cifră inclusă în estimarea finală.

Până în prezent, nicio organizație independentă și niciun organism internațional nu au verificat cifrele prezentate de presa de stat iraniană. De asemenea, autoritățile de la Teheran nu au publicat date oficiale și verificabile privind numărul participanților.

În schimb, agențiile internaționale au prezentat estimări mult mai reduse.

Reuters a descris mulțimile prezente la funeraliile din Teheran ca fiind de „zeci de mii de oameni”, pe baza imaginilor aeriene și a filmărilor realizate cu drone, fără a avansa cifre de ordinul milioanelor.

Associated Press (AP) a estimat că la ceremonia din capitala Iranului au participat „sute de mii” de persoane, însă nu a prezentat evaluări apropiate de cele 41-43 de milioane invocate de presa de stat iraniană.