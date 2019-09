În cadrul unei proceduri de infringement în sectorul gazelor, România avea termen până la 26 septembrie pentru a se conforma legislaţiei europene, în caz contrar urmând să fie trimisă la Curtea Europeană de Justiţie.

„Am cerut o amânare cu trei luni a termenului din avizul motivant, care era 26 septembrie. În urma documentelor trimise de partea română, care au inclus solicitarea de amânare, justificarea solicitării şi actele legislative propuse, Comisia Europeană a acceptat o amânare cu trei luni a termenului de conformare, respectiv 26 decembrie”, a declarat Claudiu Dumbrăveanu, director în cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE).

Autorităţile române sunt obligate să emită până atunci cadrul legislativ. „La Senat există un proiect de modificare a Legii 123 (Legea-cadru a energiei electrice – n. r.). Noi am profitat de acest lucru şi am făcut amendamente pe această iniţiativă parlamentară. Săptămâna viitoare va fi luată în discuţie în Senat această iniţiativă, noi sperăm să fie aprobată în forma pe care noi am amendat-o, împreună cu Ministerul Energiei.

Apoi va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor, sperăm în regim de urgenţă”, a precizat reprezentantul reglementatorului.

ANRE a propus Comisiei Europene trei etape de conformare.

„O etapă este până la 31 martie 2020, în care va rămâne situaţia din prezent, întrucât cantităţile de gaze alocate la preţ de 68 de lei deja au fost contractate, iar contractele deja s-au executat. În perioada 1 aprilie 2020 – 31 martie 2021, va exista o perioadă de tranziţie în care 50% din necesarul casnicilor şi al termocentralelor va fi asigurat în regim reglementat, iar 50% vor fi achiziţionate de către aceştia de pe piaţa concurenţială.

Tot în această perioadă va fi elaborat şi un program de gas release, de către ANRE, care să înlocuiască actualele prevederi privind obligaţiile de tranzacţionare pe pieţe angro de gaze naturale. Tot în această etapă va fi definit şi cadrul pentru protecţia consumatorilor vulnerabili”, a continuat Dumbrăveanu.

De la 1 aprilie 2021, piaţa va fi liberalizată complet, atât pe segmentul angro, cât şi pe cel cu amănuntul.

Totodată, contribuţia de 2% din cifra de afaceri a operatorilor licenţiaţi, care merge în bugetul ANRE, conform OUG 114/2018, va fi abrogată atât pentru companiile din sectorul gazelor, cât şi pentru cele din energie electrică, a adăugat Dumbrăveanu.

„Acest lucru se va face prin modificarea legii de funcţionare a ANRE. Camera Deputaţilor este prima cameră sesizată, iar cea decizională este Senatul. Sperăm ca şi acest proces să se termine până la sfârşitul anului”, a precizat Dumbrăveanu.

Te-ar putea interesa și: