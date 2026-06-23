Din cuprinsul articolului Polițiștii au tras focuri de avertisment pentru a-l opri pe atacator

Scene de o violență extremă au avut loc în Sectorul 2 al Capitalei, unde polițiștii au fost obligați să facă uz de armă pentru a imobiliza un bărbat care i-a atacat cu un cuțit. Incidentul a izbucnit după ce agresorul își amenințase propriul tată cu moartea, determinându-l pe acesta din urmă să sune de urgență la numărul 112 pentru a cere ajutorul autorităților.

La sosirea echipajului de poliție la adresa indicată, conflictul a escaladat rapid. Bărbatului i s-a solicitat să coopereze, însă acesta a refuzat, a devenit extrem de agresiv și a scos un cuțit, îndreptându-se amenințător spre forțele de ordine cu intenția clară de a-i răni pe agenți.

Văzând că viața le este pusă în pericol direct, polițiștii au reacționat conform protocolului legal. Aceștia au scos armamentul din dotare și au tras focuri de armă pentru a-l soma și a-l opri pe agresor din înaintare.

Bărbatul a fost imobilizat și dus la audieri.

Vom reveni cu amănunte