Atac cibernetic DDoS asupra platformelor MAE. Serviciile digitale pentru cetățeni, afectate pe scurt timp

Sursa foto: Facebook/DNSC
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că, în după-amiaza zilei de 13 martie și la începutul nopții de 14 martie, a fost detectat un atac cibernetic de tip Distributed Denial of Service (DDoS) îndreptat împotriva platformelor eviza.mae.ro și econsulat.ro.

„Echipamentele de protecție, împreună cu specialiștii MAE, au acționat prompt și au reușit să reducă semnificativ impactul atacului. În prezent, toate sistemele digitale ale MAE funcționează normal”, se arată într-un comunicat al MAE.

În urma atacului, site-urile au înregistrat încetiniri ale funcționării și, pentru scurte intervale de timp, au devenit inaccesibile, informează MAE.

Ce înseamnă un atac DDoS

Atacurile de tip DDoS reprezintă o supraîncărcare artificială a traficului digital, cu scopul de a bloca accesul la un site.  „Acestea nu presupun accesarea sau compromiterea datelor, nefiind echivalente cu o intruziune informatică de tip hacking. Nicio informație sensibilă nu a fost accesată de autorii acestor atacuri, însă inconvenientul major generat de astfel de acțiuni este faptul că platformele devin temporar inaccesibile pentru cetățenii români, împiedicând furnizarea serviciilor digitale de care aceștia au nevoie”, se mai arată în comunicatul MAE.

La nivel global, potrivit MAE, frecvența acestor atacuri este în creștere, iar România și platformele guvernamentale au fost vizate în mod repetat în ultimii ani: „În cooperare cu instituțiile specializate, MAE va continua să asigure protecția sistemelor sale digitale și continuitatea serviciilor”.

