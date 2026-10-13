Republica Moldova. Instituțiile guvernamentale din Republica Moldova sunt vizate de o campanie de atacuri cibernetice. Atacatorii trimit e-mailuri care par să conțină documente financiare obișnuite. Printre acestea se numără ordine de plată și facturi achitate. În realitate, fișierele atașate sunt periculoase. Deschiderea lor poate permite furtul parolelor și al altor informații confidențiale.

Avertismentul a fost lansat marți, 13 octombrie, de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC). Instituția atenționează că mesajele sunt concepute astfel încât să-i convingă pe destinatari să deschidă fișierele și să compromită securitatea calculatoarelor.

Potrivit STISC, mesajele suspecte sunt expediate de pe diferite adrese de e-mail care folosesc domeniul „mail.ru”.

Pentru a nu trezi suspiciuni, atacatorii prezintă fișierele drept documente financiare obișnuite. Acestea poartă denumiri precum „Ordin de plată” sau „Facturi achitate”.

În realitate, fișierele conțin programe periculoase. Dacă sunt deschise, acestea pot compromite securitatea calculatoarelor și pot permite accesul la datele utilizatorilor.

„Atacurile urmăresc furtul informațiilor sensibile și al datelor de autentificare, prin distribuirea unor mesaje malițioase, care au scopul de a determina destinatarii să descarce și să acceseze fișiere periculoase”, avertizează STISC.

Specialiștii explică faptul că fișierele sunt expediate în arhive de tip ZIP sau 7z. Aceste formate sunt folosite în mod obișnuit pentru comprimarea și transmiterea documentelor.

În interiorul arhivelor se află însă fișiere cu extensia „.bat”. Acestea pot executa comenzi pe calculator și pot pune în pericol datele stocate pe dispozitiv.

Denumirile folosite sunt alese pentru a părea credibile. Astfel, destinatarii pot fi determinați să deschidă fișierele fără să bănuiască faptul că sunt periculoase.

Campania folosește o metodă cunoscută drept spear phishing. Aceasta presupune trimiterea unor mesaje înșelătoare către persoane sau organizații selectate în mod special.

Spre deosebire de mesajele frauduloase trimise la întâmplare către un număr mare de utilizatori, atacurile de acest tip sunt orientate către anumite ținte. În cazul de față, sunt vizate în special instituțiile guvernamentale din Republica Moldova.

Atacatorii încearcă să profite de încrederea destinatarilor în documentele care par să facă parte din activitatea lor obișnuită. Un simplu e-mail care pare să conțină o factură sau un ordin de plată poate ascunde, astfel, un fișier periculos.

STISC le recomandă angajaților instituțiilor publice, companiilor și utilizatorilor obișnuiți să fie atenți la mesajele primite prin e-mail.

Specialiștii îndeamnă destinatarii să nu deschidă fișierele atașate mesajelor suspecte. De asemenea, aceștia trebuie să verifice cu atenție adresa expeditorului, chiar dacă numele afișat pare cunoscut.

Utilizatorii sunt sfătuiți să nu se lase convinși de denumirile aparent obișnuite ale documentelor. Un fișier care pare să conțină informații financiare poate ascunde un program periculos.

Autoritățile recomandă prudență în special atunci când mesajele solicită descărcarea sau deschiderea unor arhive și fișiere neașteptate.