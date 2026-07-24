Ultimele zile ale lunii iulie 2026 ar putea aduce pentru trei zodii ocazia de a relua legătura cu persoane pe care nu le-au mai văzut sau auzit de multă vreme, potrivit mai multor publicații internaționale de specialitate, potrivit CafeAstrology.

Contextul astrologic este influențat de Mercur retrograd și de tranzitele din această perioadă, care sunt asociate frecvent cu revenirea unor oameni din trecut.

Nu este vorba neapărat despre foste relații sentimentale. Astrologii spun că pot reapărea foști colegi, prieteni, vecini, colaboratori sau alte cunoștințe cu care comunicarea s-a întrerupt în urmă cu luni sau chiar ani. În unele cazuri, aceste reîntâlniri pot deschide noi oportunități profesionale sau sociale.

Racii sunt printre zodiile cele mai influențate de Mercur retrograd, aflat chiar în semnul lor în această perioadă. Astrologii citați de Cafe Astrology arată că finalul lunii poate readuce în prim-plan conversații rămase neterminate sau contacte vechi care revin din proprie inițiativă.

Este posibil ca un fost coleg, un prieten din copilărie sau o persoană alături de care au lucrat în trecut să reia legătura. Pentru unii nativi, aceste întâlniri pot avea și o componentă practică, legată de proiecte sau colaborări.

Pentru Gemeni, sfârșitul lunii iulie este asociat cu revenirea unor persoane cu care au existat legături bazate pe comunicare. Potrivit analizelor publicate în presa de specialitate, există șanse mai mari ca mesajele sau apelurile amânate să fie reluate.

Astrologii consideră că multe dintre aceste contacte pot apărea spontan, fără ca nativii să le caute în mod direct. Revederea unor persoane cunoscute poate contribui la clarificarea unor situații rămase neîncheiate.

Leii ar putea redescoperi persoane pe care le-au întâlnit în contexte profesionale sau sociale în trecut. Potrivit mai multor previziuni astrologice, ultimele zile ale lunii favorizează reîntoarcerea în cercuri mai vechi de prieteni sau colaboratori.

În unele situații, aceste contacte pot duce la invitații la evenimente, proiecte comune sau simple reîntâlniri care consolidează relații de prietenie uitate în timp.

În astrologie, Mercur retrograd este considerat o perioadă în care reapar situații neterminate, conversații întrerupte și persoane cu care comunicarea s-a pierdut. Specialiștii subliniază însă că aceste interpretări țin de credințele astrologice și nu au o bază științifică demonstrată.

Pentru cei care urmăresc horoscopul, finalul lunii iulie 2026 este văzut ca un moment favorabil pentru reluarea dialogului cu oameni importanți din trecut, fie că este vorba despre prieteni, foști colegi sau alte cunoștințe cu care viața i-a readus, într-un fel sau altul, în același loc.