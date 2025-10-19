Monden

Asia Express ajunge diseară în orașul luminilor: Hoi An, una dintre cele mai spectaculoase destinații din Vietnam

Diseară, de la ora 20:00, la Antena 1, începe prima ediție a etapei a șaptea din Asia Express – Drumul Eroilor. Concurenții ajung într-unul dintre cele mai fermecătoare și spectaculoase orașe din Vietnam – Hoi An, locul unde timpul pare să curgă altfel, printre felinare colorate, canale line și tradiții păstrate cu sfințenie.

După o cursă istovitoare, echipele ajung în inima centrului vechi, inclus în patrimoniul UNESCO, unde vor descoperi nu doar farmecul străduțelor străjuite de clădiri coloniale și temple vechi de secole, ci și obiceiuri locale pline de simbolism.

Prima provocare a etapei îi aruncă pe concurenți în mijlocul unei tradiții vietnameze vechi de sute de ani: navigația cu bărcile-coș. Aparent fragile, dar extrem de rezistente, aceste bărci circulare din bambus le vor testa echilibrul, coordonarea și răbdarea.

Concurenții trebuie să transforme exercițiul într-un adevărat spectacol – „dansul bărcuței”

După o primă lecție de vâslit, concurenții trebuie să transforme exercițiul într-un adevărat spectacol – „dansul bărcuței”, o probă în care fiecare trebuie să execute zece rotații perfecte, cu grație și control. La finalul cursei pe apă, doar primele trei echipe care ajung la destinație se vor califica la Jocul de Joker și Amuletă, miză uriașă în economia competiției.

Oamenii își lansează dorințele pe apă, sub forma unor lumini

Seara, Irina Fodor le rezervă o surpriză specială celor trei echipe calificate, invitându-le să descopere magia nopții în Hoi An – orașul luminilor plutitoare. În port, aceștia vor lua parte la ritualul tradițional al lampioanelor, „Hoa Đăng”, în care oamenii își lansează dorințele pe apă, sub forma unor lumini care se pierd lin pe canalele orașului. Concurenții vor trebui nu doar să trăiască momentul, ci și să-l surprindă într-o fotografie care să redea esența acestei tradiții.

Între dansul bărcuțelor și dansul luminilor pe apă, prima ediție a etapei a șaptea promite o combinație spectaculoasă de emoție, cultură și competiție, într-un decor de poveste, diseară, de 20.00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Proiecte speciale