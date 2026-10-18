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Armata Poloniei, mobilizată la granița cu Ucraina. Zboruri suspendate pe două aeroporturi

Armata Poloniei, mobilizată la granița cu Ucraina. Zboruri suspendate pe două aeroporturiArmata Poloniei. Sursă foto: X
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Din cuprinsul articolului

Armata Poloniei a anunțat mobilizarea aeronavelor militare pentru protejarea spațiului aerian, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei. Aeroporturile din Lublin și Rzeszow și-au suspendat temporar activitatea pentru a permite desfășurarea operațiunilor militare, relatează Reuters. Măsurile au fost luate în condițiile în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Rusia a atacat de 76 de ori infrastructura energetică și sectorul petrolier și al gazelor din Ucraina în ultima săptămână.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, armata poloneză a explicat că intervenția are caracter preventiv și este concentrată asupra regiunilor aflate în apropierea zonelor de conflict.

Armata Poloniei a mobilizat avioane militare pentru protejarea spațiului aerian

Forțele Armate Poloneze au anunțat că operațiunile desfășurate duminică au fost declanșate în legătură cu atacurile rusești asupra teritoriului ucrainean. Măsurile au vizat în special regiunile Poloniei aflate în apropierea zonelor unde există riscul unor incidente aeriene.

„Aceste acțiuni sunt de natură preventivă și vizează securizarea și protejarea spațiului aerian polonez, în special în regiunile adiacente zonelor expuse riscului”, se arată într-un comunicat al armatei, potrivit Reuters.

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Operațiunile au presupus mobilizarea aviației militare, iar autoritățile au decis să suspende temporar zborurile pe două aeroporturi din estul și sud-estul țării.

Aeroporturile din Lublin și Rzeszow, închise temporar

Agenția Poloneză pentru Servicii de Navigație Aeriană a anunțat separat, tot pe platforma X, că operațiunile de zbor de pe aeroporturile Lublin și Rzeszow au fost suspendate.

Decizia a fost luată pentru ca aeronavele militare să poată desfășura operațiunile necesare fără restricțiile impuse de traficul aerian civil.

Aeroportul din Lublin este situat în estul Poloniei, în timp ce Rzeszow se află în partea de sud-est a țării.

Suspendarea activității celor două aeroporturi a fost prezentată drept o măsură preventivă, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei.

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski. Sursă foto: Facebook

Zelenski anunță 76 de atacuri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei

În aceeași zi, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat un bilanț al atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice și asupra sectorului petrolier și al gazelor.

Potrivit liderului de la Kiev, Rusia a atacat de 76 de ori aceste obiective în ultima săptămână, după ce președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic.

Atacurile au afectat alimentarea cu energie electrică a populației, iar echipele de intervenție au continuat lucrările pentru refacerea infrastructurii.

Zelenski a anunțat că zeci de mii de familii se află în continuare fără electricitate.

Două persoane ucise și 12 rănite în urma atacurilor rusești

Președintele Ucrainei a anunțat că, în timpul nopții, armata rusă a lovit și clădiri rezidențiale din mai multe regiuni. Potrivit bilanțului prezentat de Zelenski, două persoane au murit, iar alte 12 au fost rănite, printre acestea aflându-se și doi copii.

Liderul ucrainean a vorbit și despre activitatea echipelor care încearcă să restabilească alimentarea cu energie electrică în zonele afectate.

„Zeci de mii de familii rămân fără curent electric. Lucrătorii din domeniul energiei și echipele de reparații lucrează practic non-stop pentru a restabili alimentarea cu energie electrică. Peste noapte, rușii au lovit și clădiri rezidențiale din regiunile noastre. Până în prezent, 12 persoane au fost raportate ca fiind rănite, inclusiv doi copii. Două persoane au fost ucise. Condoleanțe familiilor și celor dragi. În această dimineață, a avut loc o grevă la o întreprindere agricolă din Volînia”, a scris Zelenski.

În mesajul său, președintele ucrainean a menționat și un atac asupra unei întreprinderi agricole din regiunea Volînia, produs duminică dimineață.

Măsurile preventive anunțate de armata poloneză au fost luate în aceeași zi în care Ucraina a raportat continuarea atacurilor rusești asupra infrastructurii și zonelor locuite.

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