Economie ArcelorMittal Hunedoara trimite 500 de oameni în șomaj tehnic pe perioadă nedeterminată







ArcelorMittal Hunedoara își închide oficial porțile. Din 5 septembrie. 500 de angajați merg în șomaj tehnic. Nu e prima data când fabrica oprește producția . La mijlocul lunii februarie, ArcelorMittal Hunedoara a fost închisp șase săptămâni.

Compania spune că măsura e luată după ce registrul de comenzi s-a redus drastic. Cu aproape 60% față de anul 2024.Societatea e în decliin de ani mulți. Avea aproape 20.000 în 1991. În anul 2004, când uzinele au fost preluate de actualul grup ArcelorMittal, a ajuns la 2.500. Acu, nici cei 500 nu știu dacă vor mai avea loc de muncă.

"ArcelorMittal confirmă intenția de a suspenda producția la fabrica sa din Hunedoara.Pe o perioadă nedeterminată. Începând cu 5 septembrie. Această decizie, deși dificilă, reflectă evaluarea continuă a companiei cu privire la deteriorarea pieței. Piața care continuă să fie modelată de costuri persistent ridicate ale energiei electrice. De sprijin guvernamental limitat. Și de intensificarea presiunii concurențiale din partea importurilor”, se arată într-un raport transmis Bursei de Valori București (BVB).ArcelorMittal anunță că va începe imediat discuțiile cu partenerii sociali. Și că va monitoriza îndeaproape evoluțiile pieței, urmând să-și reconsidere poziția în funcție de schimbările de context.

ArcelorMittal Hunedoara s-ar putea să nu se mai deschidă niciodată. Se întâmplă în Hunedoara, "cetatea oțelului". Decizia ar putea avea efect de domino în industria județului.„ArcelorMittal Hunedoara – încă o fabrică împinsă spre închidere!De la 5 septembrie, combinatul de la Hunedoara își suspendă activitatea. Oficial, se vorbește de o oprire «temporară». În realitate, știm cu toții că asta înseamnă încă un pas spre închiderea definitivă. Sute de locuri de muncă sunt în pericol, iar un oraș întreg riscă să fie pus pe butuci.Motivul? Facturile uriașe la energie electrică și gaze. România produce printre cele mai ieftine resurse din Europa, dar românii și fabricile plătesc printre cele mai scumpe prețuri. De ce?" se ]ntreab[ parlamentarul Tiberiu Barstan.

Pentru că avem un guvern care a lăsat mafia intermediarilor să facă legea. Și să distrugă ce a mai rămas din industrie.Nu este un caz izolat. AzoMureș a stat cu lacătul pe poartă aproape tot anul. Acum, urmează Hunedoara. Și, dacă nu se schimbă nimic, mâine va fi rândul altor fabrici. În loc să fim o țară care produce, devenim o țară care importă scump. În loc să ținem oamenii acasă cu salarii decente, îi împingem să plece. România industrială moare sub ochii noștri. Iar vinovați sunt cei care ne conduc. Cei care au ales să protejeze speculanții și să sacrifice muncitorii. Dacă mai acceptăm mult timp acest jaf, nu vom mai avea ce salva”, spune Tiberiu Barstan, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook.