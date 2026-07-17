Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că va continua instalarea unor sisteme destinate reducerii vitezei în localități, în cadrul unui proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). La nivel național vor fi amenajate 145 de insule de calmare a traficului, dintre care 18 se află pe drumurile administrate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova.

O parte dintre aceste sisteme au fost deja montate, iar lucrările vor continua până la finalizarea tuturor amplasamentelor.

Potrivit CNAIR, locațiile au fost alese în urma analizelor de siguranță rutieră, în zone în care s-au produs accidente în trecut sau unde există un risc ridicat pentru participanții la trafic: „Noile amenajări includ un covor rutier de culoare roșie și un panou electronic care afișează în timp real viteza de deplasare a autovehiculelor. Sistemul utilizează un cod de culori pentru a avertiza șoferii: verde indică faptul că viteza este adaptată sectorului de drum, în timp ce roșu semnalează depășirea vitezei recomandate”.

Pe timpul nopții, zonele sunt iluminate cu corpuri de iluminat LED pentru a crește vizibilitatea și pentru a atrage atenția conducătorilor auto la intrarea în localități.

Scopul principal, au transmis reprezentanții CNAIR, este reducerea vitezei în zonele unde circulă frecvent pietoni și alte categorii vulnerabile de participanți la trafic: „În localități, pe lângă autoturisme, se deplasează bicicliști, căruțe, utilaje agricole, motocultoare și alte vehicule lente, iar diferențele mari de viteză pot crește riscul producerii unor accidente grave”.

Sistemele sunt alimentate prin panouri fotovoltaice, ceea ce le permite să funcționeze independent de rețeaua electrică și cu un consum redus de energie.

„Proiectul face parte din investițiile finanțate prin PNRR pentru creșterea siguranței rutiere pe drumurile naționale din România”, a mai transmis CNAIR.