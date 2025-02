Antrenamentele de tragere ale armatei chineze în apropierea Taiwanului provoacă tensiuni în Taipei

Armata chineză a efectuat miercuri exerciții de tragere în apropierea coastei de sud-vest a Taiwanului, iar autoritățile din Taipei au descris această acțiune drept periculoasă și provocatoare. În același timp, un oficial chinez de rang înalt a afirmat că Beijingul va intensifica eforturile pentru a aduce Taiwanul sub controlul său.

Taiwanul, guvernat democratic, pe care China îl consideră teritoriu propriu, a exprimat în mod repetat îngrijorări cu privire la activitățile militare chineze, inclusiv la numeroasele exerciții militare de amploare desfășurate în ultimii trei ani.

Ministerul Apărării din Taiwan a anunțat, cu puțin înainte de ora 9:00 a.m. (03:00 ora României), într-un comunicat, că a detectat 32 de aeronave militare chineze implicate într-un „exercițiu comun de pregătire pentru luptă” alături de nave de război chineze în zona Strâmtorii Taiwan.

Ministerul a acuzat că „practica internațională este încălcată în mod flagrant” prin stabilirea unei zone de exerciții în apele situate la 40 de mile marine (74 km) de coastă, fără un avertisment prealabil.

În Kaohsiung și Pingtung, principalele orașe din sud-vestul Taiwanului, există baze navale și aeriene importante. Kaohsiung este, de asemenea, sediul celui mai mare port al Taiwanului, un hub esențial pentru transportul maritim global.

BREAKING:

The Taiwanese coast guard is boarding the Chinese-owned vessel ”Hong Tai” after it was caught destroying an undersea telecommunications cable between Taiwan & its Kinmen island near China.

The crew, which is all Chinese, is being detained and taken to Taiwan.

🇨🇳🇹🇼 pic.twitter.com/gDSqzUAr05

— Visegrád 24 (@visegrad24) February 25, 2025