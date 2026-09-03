Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat joi că ultimele încălcări ale spaţiului aerian al României şi incidentele care au implicat drone maritime sunt „profund îngrijorătoare”. Oficialul european a reafirmat sprijinul pentru România şi a subliniat legătura dintre securitatea ţării şi securitatea europeană, în special în contextul securităţii graniţei estice şi al Mării Negre. Declaraţia a fost făcută joi, la finalul întrevederii cu preşedintele Nicuşor Dan.

Antonio Costa a apreciat angajamentul României pentru securitatea europeană şi a evidenţiat importanţa graniţei estice a Uniunii Europene.

„Domnule preşedinte, aş dori să îmi exprim aprecierea pentru România, pentru angajamentul ferm de a apăra securitatea europeană. Este clar pentru toţi europenii că securitatea noastră colectivă este strâns legată de securitatea graniţei estice, inclusiv cea de la Marea Neagră”, a declarat preşedintele Consiliului European.

El a catalogat drept „profund îngrijorătoare” ultimele încălcări ale spaţiului aerian românesc, precum şi incidentele în care au fost implicate drone maritime.

„Vom rămâne în continuare ferm alături de România, pentru că înţelegem că securitatea României înseamnă securitatea Europei ca un tot”, a afirmat Antonio Costa.

Preşedintele Consiliului European a mai spus că unitatea europeană în sprijinul Ucrainei nu va fi afectată de ceea ce a numit încercările Rusiei de a intimida sau diviza statele europene.

Antonio Costa a apreciat, de asemenea, sprijinul acordat de România Ucrainei şi Republicii Moldova.

„Permiteţi-mi să felicit sprijinul de neclintit acordat de România pentru Ucraina. Trebuie să lucrăm în continuare uniţi pentru o pace justă şi durabilă”, a declarat el.

Oficialul european a transmis şi mulţumiri României pentru sprijinul acordat Republicii Moldova şi pentru susţinerea parcursului său european.

El a susţinut că extinderile Uniunii Europene au consolidat blocul comunitar din punct de vedere politic şi economic şi a descris procesul de extindere drept una dintre cele mai importante investiţii geopolitice ale Europei.

„Este o investiţie în securitatea, stabilitatea şi prosperitatea noastră”, a afirmat Antonio Costa.

Preşedintele Consiliului European a menţionat că principiile aplicate în cazul extinderilor anterioare ale Uniunii Europene trebuie să fie valabile şi pentru Balcanii de Vest, Ucraina şi Republica Moldova.

Antonio Costa a vorbit despre oportunităţile pe care aceste procese de aderare le reprezintă pentru viitorul Uniunii şi a subliniat necesitatea menţinerii ritmului înregistrat în acest an în procesul de aderare al Republicii Moldova.

El a precizat că în acest proces au fost atinse etape importante şi a subliniat că aderarea trebuie să rămână bazată pe merite.

La final, Antonio Costa a afirmat că unitatea reprezintă principala forţă a Europei în contextul actual.

„Unitatea este cea mai mare putere a noastră, mai ales în faţa situaţiei geopolitice pline de provocări cu care ne confruntăm în prezent”, a declarat preşedintele Consiliului European.