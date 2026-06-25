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ANPIS a virat sumele aferente alocațiilor și indemnizațiilor sociale pentru luna mai. Care sunt cele mai mari sume plătite

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ANPIS a virat sumele aferente alocațiilor și indemnizațiilor sociale pentru luna mai. Care sunt cele mai mari sume plătiteBani. Sursă foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a finalizat, în luna iunie, transferul sumelor aferente drepturilor de asistență socială pentru luna mai. Fondurile au fost distribuite prin agențiile teritoriale, iar cea mai mare alocare, de peste 1,2 miliarde de lei, a fost destinată plății alocațiilor de stat pentru copii, potrivit anunțului făcut de reprezentanții instituției.

Alocațiile, indemnizațiile și venitul minim de incluziune au fost achitate pentru luna mai

Potrivit instituției, aproape 3,6 milioane de copii au beneficiat de alocația de stat, pentru care au fost virate peste 1,2 miliarde de lei. Alte sume importante au fost direcționate către plata indemnizațiilor pentru creșterea copilului, de care au beneficiat aproape 148.000 de persoane, valoarea totală depășind 578 de milioane de lei.

ANPIS a achitat și stimulentele de inserție pentru peste 71.500 de beneficiari, precum și alocațiile de plasament pentru aproape 28.000 de copii aflați în sistemul de protecție specială.

Sursa foto: unica.md

Detalii legate de plăți

Persoanele cu dizabilități au primit, la rândul lor, sprijin financiar prin mai multe categorii de beneficii. Aproximativ 358.000 de persoane cu handicap grav au încasat indemnizații lunare în valoare totală de aproape 190 de milioane de lei, iar peste 396.000 de persoane cu handicap accentuat au primit aproape 139 de milioane de lei. Totodată, au fost virate și bugetele personale complementare pentru adulți și copii cu diferite grade de handicap, sumele totale depășind 170 de milioane de lei.

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Plățile au inclus și indemnizațiile acordate însoțitorilor persoanelor cu handicap vizual grav, pentru care au fost alocate aproximativ 86 de milioane de lei. De asemenea, au fost efectuate plăți pentru alocațiile de hrană destinate persoanelor cu HIV/SIDA și celor diagnosticate cu tuberculoză.

În ceea ce privește măsurile de sprijin pentru persoanele aflate în dificultate, peste 258.000 de beneficiari au primit venitul minim de incluziune, pentru care statul a alocat aproximativ 192 de milioane de lei.

Tichetele de energie, plătite

Tot în luna iunie au fost plătite și tichetele de energie acordate în baza Ordonanței de Urgență nr. 35/2025. Aproape 720.000 de persoane aflate în situații de sărăcie energetică au beneficiat de acest sprijin, valoarea totală a plăților fiind de aproape 36 de milioane de lei.

Reprezentanții ANPIS spun că drepturile sociale sunt achitate conform calendarului stabilit, fie prin virament bancar, fie prin mandat poștal, în funcție de opțiunea fiecărui beneficiar.

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