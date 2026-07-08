Vremea

ANM extinde avertizările de vreme severă. România, sub Cod galben de furtuni și vijelii

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ANM extinde avertizările de vreme severă. România, sub Cod galben de furtuni și vijeliifurtuna cu grindina / sursa foto: ChatGPT
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Din cuprinsul articolului

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat miercuri o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică pentru aproape toată țara, valabilă până la ora 23:00. Sunt prognozate vijelii, intensificări ale vântului, ploi torențiale, descărcări electrice și grindină, iar meteorologii avertizează că vremea instabilă se va menține și pe parcursul zilei de joi, în mai multe regiuni ale României.

ANM extinde avertizările de vreme severă. Cod galben în aproape toată țara

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că, miercuri, până la ora 23:00, aproape întreaga țară se află sub atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, vijelii și averse însemnate cantitativ.

Avertizarea nu este valabilă pentru județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Mehedinți.

Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat vor fi intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, iar pe arii restrânse viteza vântului poate depăși 80 km/h.

ANM anunță ploi torențiale, grindină și descărcări electrice

ANM a anunțat că, pe lângă intensificările vântului, sunt prognozate perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametre cuprinse între 1 și 3 centimetri.

Fenomenele vor afecta pe arii extinse nordul Crișanei, Maramureșul, Transilvania, Moldova și Dobrogea, iar local se vor manifesta și în Oltenia și Muntenia.

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 15-30 l/mp, iar izolat pot depăși 40 l/mp.

Cod galben furtuna

Cod galben furtuna. Sursă foto: meteoromania.ro

Instabilitatea atmosferică se menține și joi

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că vremea instabilă va continua și joi, 9 iulie, începând cu ora 12:00, până în noaptea de vineri spre sâmbătă, la ora 02:00. În acest interval, Muntenia, Dobrogea, precum și vestul și sudul Moldovei vor fi afectate de noi episoade de instabilitate atmosferică.

Meteorologii prognozează averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 km/h, iar pe arii restrânse vor fi vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametre între 1 și 3 centimetri.

În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp și, izolat, pot depăși 30-40 l/mp.

Fenomene specifice furtunilor vor apărea și în restul țării

ANM a anunțat că manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi prezente, izolat, și în restul teritoriului, în afara zonelor aflate sub atenționarea cod galben.

Meteorologii recomandă populației să urmărească actualizările prognozelor și avertizărilor meteo, în condițiile în care vremea va rămâne instabilă și în următoarele ore.

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