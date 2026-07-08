ANM extinde avertizările de vreme severă. România, sub Cod galben de furtuni și vijelii

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că, miercuri, până la ora 23:00, aproape întreaga țară se află sub atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, vijelii și averse însemnate cantitativ.

Avertizarea nu este valabilă pentru județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Mehedinți.

Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat vor fi intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, iar pe arii restrânse viteza vântului poate depăși 80 km/h.

ANM a anunțat că, pe lângă intensificările vântului, sunt prognozate perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametre cuprinse între 1 și 3 centimetri.

Fenomenele vor afecta pe arii extinse nordul Crișanei, Maramureșul, Transilvania, Moldova și Dobrogea, iar local se vor manifesta și în Oltenia și Muntenia.

În intervale scurte, de una până la trei ore, cantitățile de apă vor ajunge la 15-30 l/mp, iar izolat pot depăși 40 l/mp.

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat că vremea instabilă va continua și joi, 9 iulie, începând cu ora 12:00, până în noaptea de vineri spre sâmbătă, la ora 02:00. În acest interval, Muntenia, Dobrogea, precum și vestul și sudul Moldovei vor fi afectate de noi episoade de instabilitate atmosferică.

Meteorologii prognozează averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 50-70 km/h, iar pe arii restrânse vor fi vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametre între 1 și 3 centimetri.

În intervale scurte, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp și, izolat, pot depăși 30-40 l/mp.

ANM a anunțat că manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi prezente, izolat, și în restul teritoriului, în afara zonelor aflate sub atenționarea cod galben.

Meteorologii recomandă populației să urmărească actualizările prognozelor și avertizărilor meteo, în condițiile în care vremea va rămâne instabilă și în următoarele ore.