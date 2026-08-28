Anii munciți în plus aduc puncte suplimentare la pensie

Mulți români se întreabă dacă merită să lucreze după îndeplinirea stagiului necesar pentru pensionare. Cei care aleg să mai rămână în activitate pot obține o pensie mai mare, deoarece anii de contribuție suplimentari aduc puncte care se adaugă la calculul drepturilor de pensie, potrivit CNPP.

În cazul pensiei pentru limită de vârstă, stagiul complet de cotizare este unul dintre elementele importante ale calculului. După depășirea anumitor praguri de vechime, sistemul de pensii acordă puncte de stabilitate pentru anii contributivi suplimentari.

Potrivit regulilor aplicabile în 2026, un român care continuă să lucreze după acumularea unei vechimi de 35 de ani poate beneficia atât de punctele obținute prin contribuțiile plătite în perioada respectivă, cât și de punctele de stabilitate acordate pentru vechimea suplimentară.

Un exemplu simplificat arată cum poate ajunge diferența la peste 800 de lei pe lună. Dacă o persoană lucrează încă cinci ani după ce a trecut de pragul de 35 de ani, poate acumula cinci puncte contributive, la care se adaugă alte cinci puncte de stabilitate. În total, rezultă 10 puncte.

La o valoare a punctului de referință de 81 de lei, cele 10 puncte ar însemna 810 lei în plus la pensie.

Calculul de 810 lei reprezintă un exemplu și nu se aplică automat tuturor persoanelor care aleg să muncească încă cinci ani. Numărul de puncte contributive depinde de veniturile pentru care au fost plătite contribuții, astfel că o persoană cu un salariu mai mic poate obține un număr diferit de puncte față de cineva cu venituri mai mari.

În același timp, cuantumul final al pensiei este influențat de întregul istoric contributiv, de perioadele lucrate și de momentul în care persoana solicită pensionarea.

Prin urmare, amânarea pensionării poate avea un efect important asupra venitului lunar ulterior, însă suma exactă trebuie calculată individual, în funcție de contribuțiile realizate pe parcursul carierei.

Legea pensiilor introduce puncte de stabilitate pentru perioadele contributive care depășesc 25 de ani. Numărul de puncte acordate pentru fiecare an suplimentar diferă în funcție de vechimea acumulată.

Astfel, pentru perioada de peste 25 de ani și până la 30 de ani se acordă 0,50 puncte de stabilitate pentru fiecare an.

Pentru anii de contribuție care depășesc 30 de ani și ajung până la 35 de ani, se acordă 0,75 puncte de stabilitate pentru fiecare an.

După depășirea pragului de 35 de ani, fiecare an contributiv suplimentar aduce un punct de stabilitate.

Aceste puncte se adaugă punctelor obținute în funcție de veniturile pentru care au fost achitate contribuții, iar rezultatul intră în calculul pensiei lunare.

Pentru cei care aleg să lucreze mai mult după îndeplinirea stagiului necesar, avantajul nu constă, așadar, doar în venitul obținut în perioada în care rămân angajați. Contribuțiile și punctele de stabilitate acumulate pot majora și pensia pe care o vor primi ulterior.