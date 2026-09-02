Angajații Oil Terminal anunță grevă generală. Ce nemulțumiri au

Sindicatul Oil Terminal va declanșa greva generală începând cu 17 septembrie, ora 7:00, pe termen nelimitat, după o grevă de avertisment programată pe 10 septembrie. Compania a anunțat miercuri măsurile sindicale într-o informare transmisă Bursei de Valori București, în contextul conflictului colectiv de muncă aflat deja în desfășurare.

Greva de avertisment va avea loc pe 10 septembrie, între orele 11:00 și 13:00, fără oprirea activității. În aceeași zi este programată și o Adunare Generală pentru informarea membrilor de sindicat, în curtea societății.

Decizia sindicatului completează raportul curent din 19 august 2026, prin care Oil Terminal anunțase declanșarea conflictului colectiv de muncă.

„În completarea raportului curent nr. 522/19.08.2026 prin care se anunţa declanşarea conflictului colectiv de muncă, Societatea Oil Terminal SA informează că Sindicatul Oil Terminal a transmis, în temeiul art. 147 alin. 4 din Legea 367/2022, Hotărârea de a declara greva astfel: greva de avertisment în data de 10 septembrie 2026, în intervalul 11:00-13:00, fără oprirea activităţii. În aceeaşi zi se va desfăşura Adunarea Generala pentru informarea membrilor de Sindicat în curtea societăţii. Grevă generală începând din data de 17 septembrie 2026, ora 7:00, pe termen nelimitat”, scrie în informarea transmisă BVB.

Conducerea companiei a anunțat că face demersuri pentru apărarea intereselor societății și pentru reducerea efectelor pe care greva le-ar putea avea asupra activității.

Oil Terminal are o poziție strategică în zona Mării Negre și este cel mai mare operator de terminal petrolier pentru produse petroliere din Portul Constanța.

Activitatea companiei include servicii de primire, încărcare și descărcare a țițeiului, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide, precum și a altor produse finite și materii prime lichide destinate importului, exportului și tranzitului.

Oil Terminal a raportat pentru primul semestru din 2026 un profit net de 12,2 milioane de lei.

Rezultatul este de 2,9 ori mai mare decât nivelul aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli, ceea ce reprezintă o diferență de aproximativ 8 milioane de lei.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, profitul este însă mai mic cu 4,6%, potrivit datelor transmise Bursei de Valori București.

Principalul acționar al companiei este Statul român, care deține 87,7578% din acțiuni.