Angajări în mai multe orașe din România. Ce oferte are o mare companie

Noi locuri de muncă. Kaufland România a demarat în această perioadă recrutări pentru mai multe posturi de lucrător comercial și funcții administrative, oferind salarii care diferă în funcție de orașul în care angajează, potrivit anunțurilor companiei.

Salariile nete lunare variază între aproximativ 2.900 de lei la Brașov și 3.100 de lei la București, în funcție de poziția ocupată și de responsabilitățile aferente.

În Capitală, retailerul german caută lucrători comerciali pentru magazinele din zonele Șisești și Pantelimon, dar și funcționari pentru departamentul informații clienți. Pentru aceste posturi, salariul net lunar oferit este de circa 3.100 de lei, echivalentul unui brut de aproximativ 5.250 de lei pentru normă întreagă.

La Brașov, compania angajează lucrători comerciali, operatori pentru termenele de valabilitate, trezori și funcționari administrativi, cu salarii nete de aproape 2.900 de lei, corespunzătoare unui brut de aproximativ 4.850 de lei pe lună.

Pentru poziția de șef de raion în București, Kaufland oferă un salariu net de 4.709 lei lunar, echivalentul unui brut de 8.050 de lei, pentru normă întreagă. Aceasta reflectă nivelul de responsabilitate al postului și experiența necesară pentru coordonarea activității dintr-un departament al magazinului.

Pe lângă remunerația salarială, angajații beneficiază de un pachet de beneficii atractiv: tichete de masă, contract de muncă pe durată nedeterminată, concediu anual de 22 de zile lucrătoare încă de la semnarea contractului, cu posibilitatea de creștere în funcție de vechime, și asigurare medicală privată.

Compania subliniază importanța unui mediu de lucru stabil și motivant, menit să sprijine performanța angajaților și satisfacția clienților.

Kaufland se numără printre cei mai mari retaileri din Europa, cu peste 1.600 de magazine în opt țări și mai mult de 157.000 de angajați la nivel global. În România, rețeaua cuprinde peste 190 de magazine, consolidând poziția companiei pe piața locală și atrăgând constant forță de muncă calificată pentru diverse funcții în magazinele sale.

Prin această strategie de transparență salarială, Kaufland devine unul dintre puținii retaileri care oferă informații clare despre remunerațiile pentru posturile vacante, facilitând procesul de recrutare și informarea corectă a candidaților interesați să lucreze în comerțul de proximitate.