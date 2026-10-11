Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles al III-lea, va primi despăgubiri în valoare de 302.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 347.000 de euro, după ce a renunțat la contractul de închiriere pentru Royal Lodge, potrivit Euronews.

Plecarea sa din reședința în care a locuit timp de mai mulți ani a avut loc pe fondul controverselor legate de relația sa cu Jeffrey Epstein, infractor sexual condamnat.

Crown Estate, instituția care administrează proprietățile Coroanei britanice, a confirmat vineri că Andrew avea dreptul la această sumă deoarece a părăsit locuința înainte de expirarea contractului de închiriere, încheiat pentru o perioadă de 75 de ani.

Despăgubirea va fi scăzută din suma de 1,8 milioane de lire sterline, aproximativ 2,07 milioane de euro, pe care fostul prinț o datora pentru lucrările de reparații ale proprietății. În urma acestei deduceri, factura sa se ridică la aproximativ 1,5 milioane de lire, echivalentul a 1,73 milioane de euro.

Într-un comunicat, Crown Estate a precizat că acordul de închiriere pentru Royal Lodge s-a încheiat, iar instituția se concentrează acum asupra utilizării viitoare a proprietății și asupra posibilităților de a genera venituri suplimentare pentru stat.

Andrew a părăsit locuința în februarie și s-a mutat pe domeniul Sandringham, proprietate privată a regelui Charles al III-lea, situată în estul Angliei.

În aceeași lună, poliția a efectuat percheziții la Royal Lodge timp de șase zile, în cadrul unei anchete privind acuzații de abuz în serviciu, legate de relația fostului prinț cu Epstein. Andrew a negat orice faptă ilegală.

Joi, acesta a obținut o victorie juridică după ce poliția a recunoscut că mandatele de percheziție obținute în acest caz erau „ilegale”.

Regele Charles al III-lea i-a retras fratelui său titlul princiar și i-a cerut să părăsească Royal Lodge anul trecut, pe fondul intensificării criticilor. Documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA au adus noi detalii despre legăturile dintre Andrew și Epstein.

Andrew semnase contractul de închiriere în 2003, angajându-se să investească 7,5 milioane de lire în renovări și să achite inițial un milion de lire. Șederea sa îndelungată în proprietate a fost criticată și din cauza chiriei simbolice pe care o plătea.