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Andra, aniversare în familie la 40 de ani. Ce mesaj neobișnuit a apărut pe tort

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Andra, aniversare în familie la 40 de ani. Ce mesaj neobișnuit a apărut pe tort
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Din cuprinsul articolului

Andra, pe numele său real Alexandra Irina Măruță, a împlinit duminică 40 de ani și și-a petrecut aniversarea alături de soțul ei și cei doi copii, David și Eva. Artista a publicat pe Instagram imagini de la aniversare, iar tortul ales pentru această zi a atras atenția printr-un exercițiu matematic folosit în locul cifrelor care să-i indice vârsta.

Andra își sărbătorește duminică ziua de naștere în familie

Andra petrece alături de Cătălin Măruță și cei doi copii ai lor, David și Eva.

Cântăreața, născută în Câmpia Turzii, județul Cluj, a împlinit 40 de ani.

Artista a primit numeroase mesaje din partea fanilor și le-a mulțumit celor care i-au transmis urări prin intermediul rețelelor de socializare, unde este urmărită de milioane de persoane.

Ce a apărut pe tortul Andrei

Andra a publicat pe Instagram și mai multe imagini cu tortul pregătit pentru aniversarea din acest an. De pe desert au lipsit clasicele lumânări în forma cifrelor care să indice vârsta sărbătoritei.

În schimb, pe tort a fost trecut un exercițiu matematic, al cărui rezultat reprezenta un număr de două ori mai mic decât vârsta artistei.

Detaliul a înlocuit astfel afișarea directă a numărului 40 pe tortul aniversar.

Andra

Andra. Sură foto: Instagram

Mesajul transmis de Andra la împlinirea a 40 de ani

Cu ocazia aniversării, cântăreața a publicat și un mesaj în care a vorbit despre familie, căsnicie și anii petrecuți alături de cei apropiați.

„Astăzi îmi sărbătoresc viața. Nu doar anii, ci tot ce au adunat ei în sufletul meu. Sunt recunoscătoare pentru familia mea, pentru copiii mei, pentru omul care îmi este alături de 20 de ani și pentru cei 18 ani în care am învățat, împreună, ce înseamnă o căsnicie adevărată. Vă mulțumesc tuturor pentru urări, pentru iubire și pentru fiecare gând bun. Le primesc cu inima plină”, a scris artista, într-un mesaj pe Instagram.

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