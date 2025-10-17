ANAF vrea să se doteze cu AI și sistem Big Data

Fiscul ar urma să beneficieze de sprijin Big Data pentru a funcționa mai bine și pentru a-i prinde pe evazioniști. Practic toate informațiile despre contribuabili ar trebui să fie strânse într-o bază mare de date la care ANAF să aibă acces.

Potrivit specialiștilor, SIDI, adică sistemul de Big Data pe care ANAF ar urma să îl folosească, va fi operational în iunie 2026. Această bază mare de dată va avea și inteligență artificială care va interpreta date pe care le va livra sub formă structurată.

Practic cei de la ANAF vor beneficia de analize între declarații și informații inclusiv din Registrul Comerțului, alte baze de date sau situațiile persoanelor fizice. Companiile sau PFA-urile primesc în urma analizelor un steguleț. Cele cu steguleț roșu vor fi monitorizate.

Specialiștii spun că va fi o platforma hardware și software, dar și de servicii de implentare a acestui sistem. SIDI va putea să detecteze neconformități fiscale, date colectate, inclusiv video, text și chiar postări.

Teoretic vor fi folosite pentru detectarea activităților ilicite, dar și pentru a prezice potențiale riscuri viitoare privind contribuabilii. De asemenea tot prin intermediul acestui sistem se va detecta activitatea suspect a contribuabilor.

Se va constitui și un registru unde vor fi trecuți toți cei care reeprezintă un risc fiscal. Astfel, firmele și persoanele fizice vor fi categorizate automat. Iar analiza cu privire la aceste date va merge în urmă cu cel puțin 10 ani și se vor face estimări inclusiv cu privire la averi. Asta înseamnă că tot ce reprezintă informație fiscală va fi trecută în acel registru.

Prin fișierele SAF-T, e-Factura, e-Transport există deja foarte multe date colectate. Dar acestea nu pot fi corelate cu ușurință în momentul de față. SIDI va fi acel sistem care pune ordine în aceste informații.