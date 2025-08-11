Social Amfiteatrul roman din Ulpia Traiana Sarmizegetusa, redeschis publicului







Amfiteatrul roman din Ulpia Traiana Sarmizegetusa, asemănat adesea cu Colosseumul din Roma, a fost redeschis publicului după un amplu proiect de restaurare în valoare de aproape cinci milioane de euro.

După aproape trei ani de lucrări, Amfiteatrul antic din Ulpia Traiana Sarmizegetusa, una dintre cele mai importante construcții romane din România, a fost redeschis vizitatorilor. Proiectul de conservare și restaurare a fost finalizat pe 8 august 2025, iar turiștii pot vedea din nou monumentul istoric, comparat adesea cu celebrul Colosseum din Roma.

Ridicat la începutul secolului al II-lea, în fosta capitală a provinciei Dacia, amfiteatrul a fost descoperit în secolul al XIX-lea și dezvelit complet la începutul secolului XX. De-a lungul timpului, a trecut prin mai multe etape de refacere, însă lucrările începute în 2022 sunt considerate cele mai ample din ultimele decenii.

Proiectul, în valoare de aproape cinci milioane de euro, a fost finanțat prin programele europene POR 2014–2020 și Programul Regional Vest 2021–2027, fondurile fiind obținute de Consiliul Județean Hunedoara.

Arhitectul Ștefan Bâlici, președintele Ordinului Arhitecților din România, a declarat că lucrările au vizat atât conservarea ruinelor, cât și readucerea monumentului la forma sa inițială.

Intervenția a inclus consolidarea zidurilor, restaurarea elementelor arhitecturale, reconstituirea unor părți lipsă și montarea unei structuri metalice zincate, demontabile, pe care au fost amenajate tribune cu 500 de locuri. De asemenea, a fost construită o scenă, a fost instalat un sistem de iluminat arhitectural și au fost realizate amenajări exterioare pentru a facilita accesul.

Amfiteatrul din Ulpia Traiana Sarmizegetusa este singurul monument arheologic din România care și-a recăpătat funcția originară, găzduind din nou evenimente culturale în locul unde, acum aproape două milenii, aveau loc spectacole și lupte de gladiatori.

Fosta capitală a provinciei Dacia, fondată de împăratul Traian, se află la aproximativ 15 kilometri de Hațeg și, în Antichitate, se întindea pe o suprafață de peste 30 de hectare. Colonia purta denumirea completă Colonia Ulpia Traiana Augusta Sarmizegetusa și era locuită inițial de veterani ai legiunilor romane care cuceriseră Dacia. Aceștia beneficiau de scutiri de taxe și de drepturi asupra terenurilor fertile din zonă.

Orașul, construit în formă patrulaterică, și-a mărit treptat populația, ajungând la 20–25.000 de locuitori.

Amfiteatrul, ridicat inițial din lemn și reconstruit ulterior din piatră în timpul lui Traian, avea un caracter monumental, iar decorul său celebra victoria Romei asupra dacilor. În fața intrării se afla altarul (groma), construit odată cu fondarea coloniei, care conferea locului o valoare sacră.

Potrivit Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei, deși s-a păstrat relativ bine, amfiteatrul a fost parțial demantelat în trecut de localnici, care au folosit piatra și marmura în alte construcții.