Alphabet intră în clubul giganților cu capitalizare bursieră de peste 4.000 de miliarde de dolari. Creșterea acțiunilor, impulsionată de AI

Alphabet, compania-mamă a Google, a atins luni o capitalizare bursieră de peste 4.000 de miliarde de dolari, devenind astfel al patrulea grup listat care atinge acest prag, potrivit CNBC. Creșterea acțiunilor Alphabet, de aproximativ 1% în aceeași zi, a fost impulsionată de anunțul Apple că va folosi modelul Gemini al Google pentru dezvoltarea viitoarelor sale aplicații de inteligență artificială, inclusiv pentru următoarea generație a asistentului Siri.

Alphabet se alătură astfel unui club extrem de restrâns, alături de Nvidia, Microsoft și Apple. Nvidia și Microsoft au depășit pentru prima dată pragul de 4.000 de miliarde de dolari în luna iulie, iar Apple l-a atins în octombrie, deși ulterior atât Apple, cât și Microsoft au coborât sub acest nivel.

Intrarea Alphabet în acest grup select vine după un an 2025 foarte bun pe Wall Street. Acțiunile companiei au urcat cu 65% anul trecut, cea mai mare creștere anuală înregistrată de titlurile Alphabet din 2009, când acestea s-au dublat în contextul crizei financiare globale.

Performanța pozitivă a fost susținută de revenirea Alphabet în cursa pentru inteligența artificială și de depășirea unor obstacole de reglementare în 2025.

În noiembrie, Google a prezentat Ironwood, a șaptea generație a procesoarelor sale specializate pentru inteligență artificială, văzute ca o alternativă serioasă la soluțiile Nvidia. În decembrie, compania a lansat modelul Gemini 3, care a fost evaluat foarte favorabil de specialiști.

Chiar și în contextul popularității tot mai mari a serviciilor ChatGPT și Sora ale OpenAI și al incertitudinilor privind viitorul publicității online într-o lume dominată de chatboți și agenți bazați pe inteligență artificială, Alphabet a reușit să contracareze percepția că perioada sa de inovație ar fi încheiată.

În acest sens, Deepak Mathivanan a îmbunătățit pe 8 ianuarie recomandarea pentru acțiunile companiei, evidențiind avantajele tehnologice ale aplicației Gemini față de ChatGPT. De asemenea, analiștii Citigroup au inclus Google printre principalele alegeri din sectorul internet pentru perspectivele anului 2026, arătând că aproximativ 70% dintre clienții Google Cloud folosesc deja produse de inteligență artificială.

Aceștia au subliniat avantajele Alphabet, de la cipuri proprii și infrastructură solidă, până la modele avansate de inteligență artificială, într-un context de cerere tot mai mare pentru soluții bazate pe AI.