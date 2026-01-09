Gmail se schimbă radical. Google introduce inteligența artificială în inbox

Google integrează investițiile sale masive în inteligență artificială într-unul dintre cele mai utilizate produse ale sale, iar pentru milioane de utilizatori schimbarea nu va fi una opțională. Compania a anunțat că un nou set de funcții bazate pe Gemini 3 va fi introdus treptat în Gmail, cu scopul de a reduce aglomerarea inboxului și de a schimba fundamental modul în care sunt gestionate e-mailurile, informează Fast Company.

Cea mai importantă noutate este introducerea unei vizualizări complet noi, denumită AI Inbox. Aceasta nu mai afișează mesajele individuale într-o listă cronologică, ci organizează conținutul în jurul rezumatelor, temelor recurente și sarcinilor de îndeplinit. Pentru utilizatori, tranziția nu presupune învățarea unor instrumente noi, ci renunțarea la modul clasic de navigare prin e-mail. În locul inboxului tradițional apare o prezentare de tip briefing, care evidențiază automat conversațiile și informațiile considerate relevante.

„Cu volumul de e-mailuri la un nivel record, gestionarea inboxului și a fluxului de informații a devenit la fel de importantă ca e-mailurile în sine”, a scris Blake Barnes, vicepreședinte de produs pentru Gmail, într-o postare pe blogul oficial. Obiectivul companiei este, potrivit acestuia, transformarea Gmail într-un „asistent personal de inbox, proactiv”.

Google precizează că AI Inbox este testat momentan cu un număr limitat de utilizatori, urmând ca lansarea pe scară largă să aibă loc în lunile următoare.

Integrarea inteligenței artificiale are ca scop principal facilitarea accesului la informații. Noul AI Inbox va genera un „briefing personalizat”, care prioritizează conversațiile în funcție de obiceiurile utilizatorului și filtrează ceea ce este considerat zgomot informațional. Practic, utilizatorii vor apela mai rar la bara de căutare și se vor baza mai mult pe evaluările AI privind relevanța mesajelor.

Schimbarea este majoră pentru un serviciu utilizat de aproximativ trei miliarde de oameni. După motorul de căutare, Gmail este unul dintre cele mai răspândite produse Google, funcționând drept arhivă implicită pentru chitanțe, contracte, rezervări, conversații și istoricul profesional. Cu toate acestea, deși inboxurile au devenit tot mai încărcate, experiența de bază a Gmail a rămas aproape neschimbată ani la rând. Google recunoaște acest decalaj. „Inboxul tău este plin de informații importante, dar accesarea lor a necesitat să devii un expert în căutare”, a scris Barnes. „Și chiar și atunci când găsești e-mailurile potrivite, ajungi adesea să te uiți la o listă de mesaje, fiind nevoit să sapi prin text pentru a pune cap la cap răspunsul.”

Noua abordare își propune să elimine acest efort, oferind rezumate, prioritizare și context înainte ca utilizatorul să ceară explicit informația. Gmail este tratat mai puțin ca un instrument de comunicare și mai mult ca o memorie externă, capabilă să reamintească detalii, să ofere context și să sugereze următorii pași.

Conceptul este similar cu modul în care sunt folosite tot mai des instrumente AI conversaționale, însă aplicarea sa asupra e-mailului ridică mize mai mari. Inboxul conține nu doar conversații, ci o parte semnificativă din istoria personală a utilizatorilor. Gradul de încredere acordat rezumatelor generate de AI va determina dacă oamenii vor continua să deschidă mesajele originale sau vor accepta interpretarea oferită de sistem.

Adevărata probă pentru transformarea Gmail nu va fi dacă rezumatele sunt corecte din punct de vedere tehnic, ci dacă utilizatorii vor ajunge să se bazeze pe ele fără a mai verifica e-mailurile originale. Pe măsură ce prezentările generate de AI înlocuiesc căutarea și derularea manuală, verificarea informațiilor – citirea completă a conversațiilor, confirmarea datelor sau surprinderea nuanțelor – riscă să dispară treptat. Gmail ar putea învăța utilizatorii să accepte interpretarea AI, nu să o verifice.

O parte dintre noile funcții AI vor fi disponibile tuturor utilizatorilor. Printre acestea se numără AI Overview, care rezumă automat firele lungi de e-mailuri și evidențiază punctele cheie, reducând nevoia de a reciti conversații extinse. Funcțiile avansate, precum adresarea de întrebări directe către inbox – de exemplu „Cine a fost instalatorul care mi-a dat o ofertă anul trecut?” – vor fi disponibile doar pentru abonații Google One AI Pro sau Google One AI Ultra, cu costuri lunare de 20, respectiv 250 de dolari.

Pentru utilizatorii fără abonament, Gmail devine mai ușor de parcurs. Pentru cei care plătesc, inboxul începe să funcționeze ca o arhivă personală interogabilă.

Google extinde și instrumentele de redactare asistată. Funcția „Help Me Write”, anterior rezervată abonaților, va fi disponibilă tuturor utilizatorilor, alături de „Suggested Replies”, versiunea îmbunătățită a fostului Smart Replies. Prima ajută la redactarea e-mailurilor pe baza unor prompturi, iar a doua oferă răspunsuri rapide, adaptate contextului conversației.

Abonații vor beneficia suplimentar de „Proofread”, un instrument care oferă sugestii avansate de gramatică, ton și stil în timpul redactării mesajelor. Multe dintre aceste funcții vor fi activate automat. Utilizatorii care preferă experiența clasică vor trebui să dezactiveze explicit instrumentele Gemini din setările Smart Features ale Gmail.

Pentru cei care doresc ca AI să preia o parte mai mare din gestionarea inboxului, schimbarea poate părea tardivă. Pentru alții, poate părea că Gmail a trecut o limită subtilă – de la organizarea informației la decizia asupra a ceea ce este important.

Cert este că, odată ce Gmail începe să spună utilizatorilor ce trebuie să știe, în loc să îi lase să caute singuri, e-mailul riscă să nu mai fie niciodată la fel.