Aliatul lui Plahotniuc, Constantin Țuțu, dat în urmărire internațională

Republica Moldova. Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, învinuit de îmbogățire ilicită și trafic de influență, a fost dat în urmărire internațională. Decizia a fost luată luni, 22 septembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la solicitarea procurorilor. Totodată, acuzatorii de stat au cerut aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile, însă instanța a respins solicitarea. Între timp, PCCOCS a pornit o cauză penală pentru trecerea ilegală a frontierei de stat de către fostul deputat.

În cadrul ședinței de judecată, procurorul de caz Elena Cazacov a cerut anexarea, la materialele dosarului, a unei interpelări a Procuraturii Anticorupție către PCCOCS, însoțită de răspunsul instituției. Potrivit acestuia, pe 12 septembrie 2025, a fost pornită o cauză penală pe faptul trecerii ilegale a frontierei de stat de către Constantin Țuțu.

La o ședință anterioară, Cazacov prezentase și o notă informativă a Inspectoratului Național de Investigații, potrivit căreia fostul deputat s-ar afla deja în regiunea transnistreană.

Avocatul Ion Negura a contestat acuzațiile, afirmând că fostul deputat se află în continuare pe teritoriul elen.

„Clientul meu are interdicție de a părăsi Grecia. Un coleg din Atena a depus deja o cerere la procurorul executiv pentru a obține permisiunea de a ieși din țară. Însă aceasta nu a fost încă examinată. În plus, Țuțu și-a cumpărat un bilet de avion spre Chișinău pentru data de 16 octombrie, anticipând că până atunci situația va fi clarificată”, a declarat apărătorul.

La o zi distanță, premierul Dorin Recean menționat că Constantin Țuțu ar plănui să ajungă în stânga Nistrului, dar încă nu se află acolo.

„Există informație operativă precum că Constantin Țuțu intenționează să meargă în regiunea transnistreană. Pentru ca ulterior să întreprindă anumite acțiuni. Instituțiile statului își fac meseria, cercetează cazul pentru a identifica care e intenția reală a lui Constantin Țuțu, dar și a celor care l-au pus în mișcare”, a menționat prim-ministrul.

Pe 22 iulie, Constantin Țuțu a fost reținut pe aeroportul din Atena împreună cu Vladimir Plahotniuc. Lucru întâmplat în baza unei notificări roșii Interpol emise de Federația Rusă. Cei doi sunt acuzați de apartenență la o organizație criminală și implicare într-o rețea de trafic internațional de droguri.

La momentul reținerii, autoritățile elene au descoperit asupra lor peste 150.000 de euro și 17 documente false. Țuțu a stat mai bine de o lună în penitenciarul Korydallos, fiind eliberat la începutul lunii septembrie. Asta întrucât Republica Moldova nu emisese un mandat de extrădare pe numele său. Deși avea bilet spre Chișinău pentru 4 septembrie, acesta nu a mai revenit în țară.

Conform unei liste publicate de poliție, fostul deputat ar dispune de cinci documente emise pe numele „Sili Andrie” de autoritățile din România și Bulgaria. În Republica Moldova, Constantin Țuțu este vizat în mai multe cauze penale: pentru huliganism într-un dosar de omor, dar și pentru trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarațiile de avere. Țuțu se declară nevinovat.