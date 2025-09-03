Politica Oamenii lui Plahotniuc revin în prim-plan. Constantin Țuțu eliberat în Grecia, Vladimir Andronachi din nou reținut la Chișinău







Republica Moldova. Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut la Atena pe 22 iulie 2025 împreună cu oligarhul Vladimir Plahotniuc, a fost eliberat. Acesta și-ar fi cumpărat bilet de avion spre Chișinău. Potrivit surselor media, acesta urmează să ajungă pe 4 septembrie, la ora 09:30. Informația privind eliberarea acestuia a fost confirmată de ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin.

„Constantin Țuțu nu a avut aplicată vreo măsură restrictivă, dosarul său este examinat în libertate. Mai multe detalii pot fi oferite de Procuratură. Avem confirmarea că și-a procurat un bilet de avion”, a declarat ministra înaintea ședinței Guvernului.

Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a precizat anterior că autoritățile moldovene nu au solicitat extrădarea acestuia.

„Ministerul Justiției cere extrădarea doar pentru persoanele împotriva cărora există hotărâri judecătorești sau decizii de condamnare. În privința domnului Constantin Țuțu nu a existat o notificare oficială”, a menționat aceasta.

Țuțu și Plahotniuc au fost opriți de autoritățile elene pe aeroportul din Atena, iar a doua zi s-au emis mandate de arest. Fostul sportiv a stat câteva zile în penitenciarul Korydallos, însă pe 24 iulie Procuratura Generală a a Republicii Moldova a transmis cerere de extrădare doar pentru Plahotniuc.

Între timp, Rusia a cerut extrădarea lui Țuțu, însă acesta a refuzat. În dosarele deschise pe numele său figurează acuzații de huliganism într-un caz de omor, trafic de influență. De asemenea îmbogățire ilicită și fals în declarațiile de avere. El respinge toate acuzațiile și se declară nevinovat.

În timp ce Constantin Țuțu este liber, un alt apropiat al lui Plahotniuc, fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, a fost reținut pe 2 septembrie pentru 72 de ore. Procuratura Anticorupție a anunțat că acesta este vizat într-un nou dosar penal pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari. Anchetatorii desfășoară percheziții și audieri, încercând să documenteze toate circumstanțele cazului.

Până acum, Andronachi era cercetat în libertate, după ce în august 2023 arestul la domiciliu i-a fost înlocuit cu „garanția personală”. Patru persoane, printre care doi primari din Cahul, un stareț de mănăstire și un fost director de liceu – au plătit în total 22.000 de lei pentru a-l elibera.

Prieten apropiat cu primarul din Găvănoasa, Vadim Ivanov, acesta a beneficiat de o garanție de 7.000 de lei, în timp ce ceilalți trei au contribuit cu câte 5.000 de lei.

Andronachi a fost expulzat în 2022 din Ucraina și predat autorităților moldovene, fiind investigat în dosarul fraudei bancare. De-a lungul anilor, a fost asociat atât cu Plahotniuc, cât și cu Ilan Șor și Igor Dodon, fiind acuzat de implicare în scheme imobiliare, energetice și în afaceri legate de resurse minerale și fier uzat.