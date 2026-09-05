Vremea

Alertă meteo de ultimă oră. Cod galben de vijelii și grindină

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Alertă meteo de ultimă oră. Cod galben de vijelii și grindinăPloaie. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Administrația Națională de Meteorologie a emis sâmbătă seară o avertizare nowcasting Cod galben pentru mai multe localități din județele Bacău, Suceava, Neamț și Iași. Până la ora 21.00 sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, grindină și vijelii cu rafale care pot ajunge la 60-70 km/h.

Cod galben de vijelii și grindină în patru județe

Vremea se schimbă brusc în mai multe zone din Moldova, chiar dacă în alte regiuni ale țării temperaturile rămân foarte ridicate și sunt în vigoare avertizări de caniculă.

ANM a emis sâmbătă seară o atenționare nowcasting Cod galben pentru averse torențiale care pot acumula 15-25 l/mp, descărcări electrice și grindină cu diametrul de 1-2 centimetri.

Meteorologii anunță și intensificări puternice ale vântului, iar în timpul vijeliilor rafalele pot atinge 60-70 km/h.

Vijelii,

Vijelii, furtună. Sursa foto: Pixabay

Localitățile vizate de avertizarea ANM

În județul Bacău este vizată localitatea Ghimeș-Făget.

În județul Suceava, avertizarea este valabilă pentru Dolhasca, Forăști și Drăgușeni.

În județul Neamț sunt vizate Piatra-Neamț, Târgu Neamț, Roznov, Borlești, Bicaz, Vânători-Neamț, Piatra Șoimului, Răucești, Cordun, Săvinești, Dumbrava Roșie, Gherăești, Zănești, Podoleni, Grumăzești, Bodești, Rediu, Pângărați, Trifești, Petricani, Girov, Români, Crăcăoani, Bicaz-Chei, Botești, Agapia, Bălțătești, Gârcina, Țibucani, Bârgăuani, Bicazu Ardelean, Mărgineni, Urecheni, Hangu, Timișești, Brusturi, Secuieni, Tarcău, Păstrăveni, Ștefan cel Mare, Tazlău, Dămuc, Alexandru cel Bun, Dulcești, Tașca, Ghindăoani, Războieni, Dragomirești, Dochia, Tupilați, Făurei, Ruginoasa, Negrești, Văleni, Dobreni și Drăgănești.

În județul Iași, Codul galben vizează Pașcani, Cotnari, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Miroslovești, Moțca, Vânători, Ceplenița, Todirești, Cristești, Mogoșești-Siret, Sirețel, Mircești, Alexandru I. Cuza, Heleșteni, Hărmănești și Ciohorăni.

Avertizarea nowcasting este valabilă până la ora 21.00, interval în care sunt posibile fenomenele meteo severe anunțate de meteorologi.

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