Alertă la Vama Albița. Arme, descoperite într-un camion

Alertă la Vama Albița. Arme, descoperite într-un camion
Autoritățile au declanșat joi o anchetă complexă la Vama Albiţa, după ce, în timpul unui control de rutină, într-un camion condus de un cetățean din Republica Moldova au fost descoperite mai multe arme de foc și lansatoare de rachetă. La această oră, lucrătorii vamali efectuează inventarul complet al armamentului găsit în containerul camionului.

Potrivit surselor judiciare, incidentul a fost semnalat în noaptea de miercuri spre joi, când camionul a fost oprit pentru verificări de rutină. Documentele de însoțire a mărfii prezentate de șofer păreau să fie în ordine, fără nereguli evidente, însă verificările ulterioare au scos la iveală prezența armamentului.

„Cercetările abia au început. Deocamdată nu există suficiente date pentru a fi comunicate. În funcţie de competenţa stabilită de procurorul de caz, o să primiţi un punct de vedere”, au declarat reprezentanții Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Vaslui.

Reprezentanții instituțiilor implicate nu au oferit informații suplimentare, însă se știe că mai multe structuri ale statului intervin pentru a gestiona situația și pentru a stabili proveniența și destinația armelor. Autoritățile urmează să stabilească dacă este vorba despre o rețea de trafic ilegal de arme sau despre un incident izolat.

În acest moment, echipele efectuează verificări minuțioase în containerul camionului și în documentația însoțitoare. Controlul include inventarierea fiecărei arme și lansatoare descoperite, precum și identificarea eventualelor alte obiecte periculoase.

Șoferul, sub supraveghere

Șoferul moldovean se află sub supraveghere, iar autoritățile urmează să stabilească în ce condiții a intrat armamentul în România și dacă acesta avea destinație finală pe teritoriul altui stat sau pentru distribuție internă. Ancheta va implica, pe lângă Poliția de Frontieră și Vama, și procuratura, precum și alte structuri specializate în combaterea traficului de arme.

Incidentul a creat o mobilizare rapidă la nivel local, autoritățile precizând că siguranța publică nu a fost pusă în pericol imediat, dar că procedurile de control vor fi respectate cu strictețe pentru a clarifica toate aspectele cazului.

