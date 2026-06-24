Alegerile primare organizate marți în New York, Maryland, Carolina de Sud și Utah reprezintă o etapă importantă în desemnarea candidaților pentru scrutinul de la jumătatea mandatului din noiembrie, când americanii vor vota pentru Camera Reprezentanților, o parte dintre senatorii federali, guvernatori și numeroși oficiali locali și statali. Miza este cu atât mai mare cu cât noua generație de lideri de stânga încearcă să își consolideze poziția în Congres și să își extindă influența asupra partidului, potrivit AP.

În centrul acestei strategii se află primarul orașului New York, Zohran Mamdani, una dintre cele mai cunoscute figuri ale progresiștilor americani.

Unul dintre cele mai importante rezultate ale serii a venit din Districtul 7 al statului New York, unde Claire Valdez a câștigat nominalizarea democrată pentru Camera Reprezentanților. Sprijinită atât de Zohran Mamdani, cât și de senatorul Bernie Sanders, Valdez a reușit să se impună într-o competiție considerată esențială pentru viitorul aripii progresiste.

Succesul său este văzut ca un semnal că electoratul democrat din marile centre urbane este tot mai receptiv la mesajele promovate de stânga partidului. Într-un district dominat de democrați, Valdez pornește acum cu prima șansă pentru alegerile generale din noiembrie.

O altă victorie importantă pentru tabăra progresistă a fost înregistrată în Districtul 10, unde Brad Lander, fost controlor financiar al orașului New York și aliat apropiat al lui Mamdani, a obținut nominalizarea democrată. Campania sa s-a concentrat pe opoziția față de administrația președintelui Donald Trump și pe promisiunea unei atitudini mai ferme în Congres.

Printre cele mai urmărite curse s-a aflat și cea pentru Districtul 12 din Manhattan, unde mai mulți candidați au încercat să câștige un loc rămas vacant în Camera Reprezentanților.

Competiția a reunit nume cunoscute precum Jack Schlossberg, nepotul fostului președinte John F. Kennedy, avocatul George Conway, unul dintre criticii constanți ai lui Donald Trump, dar și legislatorii statali Alex Bores și Micah Lasher.

Interesul pentru această confruntare a fost amplificat și de implicarea unor grupuri susținute de industria inteligenței artificiale, care au investit sume semnificative pentru a influența rezultatul. Astfel, cursa a devenit și un test privind rolul tot mai important al marilor companii tehnologice în politica americană.

În Districtul 13, congresmanul Adriano Espaillat s-a confruntat cu Darializa Avila Chevalier, activistă susținută de Zohran Mamdani și apropiată de mișcarea socialist-democrată.

Deși Espaillat rămâne o figură influentă în rândul democraților și un critic al politicilor privind imigrația promovate de administrația Trump, candidatura adversarei sale a evidențiat dorința unei părți a electoratului de a vedea o schimbare de generații în Congres.

În Maryland, guvernatorul democrat Wes Moore și-a asigurat fără emoții nominalizarea pentru un nou mandat. Considerat una dintre figurile emergente ale Partidului Democrat, Moore este menționat frecvent în discuțiile despre posibilii candidați la alegerile prezidențiale din 2028.

Tot în Maryland, Adrian Boafo a câștigat cursa pentru a deveni candidatul democrat care îl va succeda pe veteranul congresman Steny Hoyer.

În Carolina de Sud, procurorul general Alan Wilson a obținut victoria în turul decisiv al alegerilor primare republicane pentru funcția de guvernator. El a trecut de viceguvernatoarea Pamela Evette și va intra în competiția din noiembrie împotriva democratului Jermaine Johnson.

În Utah, atenția s-a concentrat asupra unui nou district electoral creat în zona Salt Lake City, considerat mai favorabil democraților. Rezultatul este urmărit cu interes deoarece ar putea oferi partidului o oportunitate rară de a câștiga teren într-un stat tradițional republican.

Rezultatele primarelor reprezintă doar primul pas înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, când americanii vor decide componența întregii Camere a Reprezentanților, o treime din Senat și numeroase funcții executive la nivel statal.

Cu o majoritate fragilă în Congres, fiecare mandat poate conta în stabilirea echilibrului de putere dintre republicani și democrați. În același timp, competițiile din New York oferă o imagine tot mai clară asupra luptei interne din Partidul Democrat, unde noua generație de lideri progresiști încearcă să își facă loc înaintea alegerilor prezidențiale din 2028.