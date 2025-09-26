Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Blocul „Patriotic” a rămas fără „Inima Moldovei”

Republica Moldova. Blocul electoral pro-rus „Patriotic” va trebui să-şi modifice lista electorală. Partidul „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, a fost exclus din calitatea de candidat electoral pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025.

Decizia a fost luată vineri, 26 septembrie, de către Comisia Electorală Central. Excluderea din cursa electorală a fost posibilă după ce Curtea de Apel Centru a dispus joi, 25 septembrie, limitarea activităţii a partidului „Inima Moldovei”.

Conform Codului Electoral, limitarea activității unui partid presupune interzicerea participării acestuia la alegeri, fie individual, fie în cadrul unui bloc electoral.

Decizia a fost adoptată în cadrul ședinței de astăzi a Comisiei Electorale Centrale, cu 6 voturi „pentru” și 3 „contra”.

Partidul „Moldova Mare” face parte din componenţa blocului „Patriotic”, alături de Partidul Socialiştilor al lui Igor Dodon, Partidul Comuniştilor al lui Vladimir Voronin şi partidul „Viitorul Moldovei” al lui Vasile Tarlev.

Odată cu excluderea partidului „Inima Moldovei”, urmează a fi radiaţi şi candidaţii incluşi în lista electorală a blocului „Patriotic” din partea formaţiunii Irinei Vlah.

Astfel, după excluderea a 26 de candidați ai partidului de pe lista Blocului, alianța politică are la dispoziție 24 de ore pentru a face repoziționări, în vederea respectării cotei minime de reprezentare pentru ambele sexe. În caz contrar, întreg blocul electoral riscă excluderea din cursă.

La 18 septembrie, Comisia Electorală Centralăe (CEC) a solicitat Ministerului Justiţiei limitarea activităţii partidului „Inima Moldovei”. La 17 septembrie Blocul „Patriotic”, din care face parte formațiunea „Inima Moldovei”, a fost sancționat cu avertisment pentru suspiciuni de finanțare ilegală a formațiunii.

Anterior, Partidul Național Moldovenesc și ALDE, au solicitat excluderea din cursă a Blocului „Patriotic” în legătură cu perchezițiilr efectuate de oamenii legii într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor și corupere a alegătorilor. Descinderile au vizat Partidul „Inima Moldovei”.

Avocatul Fadei Nagacevschi a anunțat că va contesta hotărârea și partidul va merge inclusiv până la CEDO.

Potrivit lui Nagacevschi, decizia reprezintă un abuz din partea guvernării care ţinteşte să elimine din cursă unul din principalii concurenţi electorali.

Irina Vlah, a calificat decizia CEC drept „abuzivă”.

„Partidul Republican "Inima Moldovei" condamnă decizia abuzivă de excludere a formațiunii din cursa electorală. Această decizie reprezintă ultimul act dintr-un spectacol politic, pus la cale cu mult timp în urmă cu scopul de a ne reduce la tăcere”, a declarat Irina Vlah.

În timpul ședinței CEC, membrii Blocului Patriotic au organizat o acțiune de protest în fața instituției electorale, inclusiv cu participarea liderului alianței, Igor Dodon.