Irina Vlah, cu conturile blocate de FISC. Sancțiuni extinse împotriva mai multor persoane și organizații afiliate Kremlinului

Irina Vlah, fosta bașcană a Găgăuziei, alături de Veaceslav Valico și Dmitri Buimistru, s-au trezit cu fondurile blocate. Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a publicat marți, 16 septembrie, în Monitorul Oficial ordinele prin care s-a dispus blocarea conturilor bancare ale celor trei. Decizie luată de în data de 5 septembrie de Consiliul Interinstituțional de Supervizare (CIS).

Potrivit actelor semnate de directoarea SFS, Olga Golban, în cazul Irinei Vlah și al lui Veaceslav Valico au fost înghețate fondurile aflate în câte cinci conturi bancare. În ceea ce îl privește pe Dmitri Buimistru, au fost blocate patru conturi. De asemenea și eventualele tranzacții privind un apartament din sectorul Botanica al Capitalei.

Deși în declarația de avere depusă la Comisia Electorală Centrală Irina Vlah nu a menționat sumele existente în cele cinci conturi bancare, aceasta a indicat dobânzi de 839 de lei încasate în 2024 de la „Moldinconbank”. Tot în acel an, a raportat 175.000 de lei primiți sub formă de cadouri de la 13 persoane, cu ocazia jubileului său de 50 de ani.

În plus, Vlah a declarat un apartament de 113 metri pătrați și un garaj de 21,5 metri pătrați. Eventuala vânzare a acestor bunuri nu a fost restricționată de SFS. Fosta bașcană a anunțat că va contesta în instanță decizia CIS.

Guvernatoare a Găgăuziei între 2015 și 2023, cu sprijinul socialiștilor, Irina Vlah a intrat în politică în 2005 pe lista comuniștilor.

La sfârșitul aceluiași an, Vlah a lansat partidul „Inima Moldovei”, pe care îl poziționează drept alternativă la „regimul odios al Maiei Sandu”. În ultimul an, a efectuat frecvent vizite la Moscova. În prezent, este a treia pe lista Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei pentru parlamentarele din 28 septembrie.

Activist civic și politician cu traseu schimbător, Veaceslav Valico a candidat în 2014 pe listele Blocului electoral „Alegerea Moldovei — Uniunea Vamală”, ca membru al Partidului Social-Democrat. În 2019, se afla alături de democrați și îl lăuda pe Vladimir Plahotniuc. La anticipate din 2021, a candidat independent, fiind susținut de Veaceslav Platon. Ultimul fiind condamnat pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul fraudei bancare.

În ultimii ani, Valico a difuzat pe rețele sociale mesaje alarmiste despre „un posibil război în Republica Moldova” sau „scenarii ucrainene”, aliniindu-se narațiunilor Kremlinului.

Cunoscut publicului ca actor și prezentator, Dmitri Buimistru s-a remarcat în ultimii ani prin mesaje de propagandă prorusă și pro-Șor. A apărut la televiziuni precum ITV, THT Exclusiv TV, Orizont TV, Primul în Moldova sau MD24, ultima având conexiuni directe cu Rusia și Ilan Șor.

Conform moldova.mom-gmr.org, Buimistru a promovat constant falsuri legate de „românizarea” învățământului, atragerea Moldovei în război sau presupuse scăderi ale exporturilor în UE. El figurează și într-un dosar penal privind spionaj și crearea unei rețele ilegale cu implicarea agenților FSB Vadim Iurcenco și Iuri Gudilin, sancționați de SUA pentru campanii de dezinformare.

Decizia CIS din 5 septembrie transpune sancțiunile internaționale impuse de Canada unor persoane și organizații implicate în acțiuni de destabilizare orchestrate de Rusia în Republica Moldova. Pe listă, alături de Irina Vlah, Valico și Buimistru, se mai află bașcana Găgăuziei Evghenia Guțul, Mihai Vlah, Iuri Cuznetov, Ilia Uzun, Victor Petrov. De asemenea Nelli Parutenco, Natalia Parasca, Dumitru Chitoroagă, Alexei Lungu, Victoria Furtună. În listă se mai regăsesc Irina Lozovan, Alexandr Nesterovschi, Chiril Guzun, dar și organizații precum Asociația „Scutul Poporului” și Blocul Politic „Pobeda/Victorie”.

Premierul Dorin Recean a subliniat că Guvernul nu va permite ca „securitatea națională să fie transformată în jucăria unor portavoce ale Kremlinului”.