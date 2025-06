Politica Alegeri interne în USR. Candidatul cu cele mai mari șanse







Update. Dominic Fritz, primarul Timișoarei, a fost ales președinte al USR cu 67,24% din voturi, în primul tur de scrutin. Violeta Alexandru s-a clasat pe locul doi, cu 22,03% din voturi.

Știrea inițială. În prezent, au loc alegeri interne în USR. Surse din partid au indicat faptul că Dominic Fritz are un avans clar în competiție.

Candidați și calendarul alegerilor în USR

În competiția pentru conducerea partidului s-au înscris: actualul președinte interimar, Dominic Fritz; senatoarea Violeta Alexandru; Vasile-Gabriel Filip (USR Constanța); Constantin Gheorghiță (Italia); Mihai Mihăilă (Bacău); Luiza Elena Oancea (Marea Britanie); Eduard Răducan (Argeș); George Ungureanu (Tulcea) și Horea Zaha (Bihor).

Alegerile se vor desfășura în două tururi: primul va avea loc între 11 și 13 iunie, iar rezultatele vor fi centralizate între 14-15 iunie.

În cazul în care niciun candidat nu reușește să obțină majoritatea absolută, al doilea tur de alegeri va avea loc între 16 și 18 iunie. Noul președinte va fi oficial validat în cadrul Congresului USR, programat pentru 21 iunie.

Dominic Fritz, favorit în cursa internă

Surse din USR au spus pentru ștriripesurse că Fritz ar obține un „rezultat detașat” într-un „singur tur”.

Reamintim că USR este singurul dintre cele trei mari partide care ar putea ajunge la guvernare (PSD, PNL și USR) care va avea în curând un președinte ales cu mandat deplin.

Președintele ales în urma acestor alegeri va fi al șaselea din istoria partidului, după Nicușor Dan, Dan Barna, Dacian Cioloș, Cătălin Drulă și Elena Lasconi. Fosta președintă a USR, Elena Lasconi, a demisionat la începutul lunii mai, după ce a pierdut primul tur al alegerilor prezidențiale.

Liderul interimar și-a anunțat candidatura la începutul lunii iunie

Fritz a anunțat la începutul lunii iunie, într-un mesaj pe grupul intern al partidului care a fost obținut de HotNews prin care își anunța candidatura, că situația politică actuală oferă oportunitatea ca USR „să devină principalul partid din România”: „Îmi doresc să fiu parte din acest drum și de aceea candidez la Președinția USR”.

„Sunt cu toată inima primar al Timișoarei. Nu am țintit niciodată să-mi iau o poziție în plus. Dar simt că am o responsabilitate să dau mai departe partidului din ce am reușit cu echipa de la Timișoara: dincolo de buna guvernare locală, am trezit ambițiile mari, aspirațiile la mai mult bine pentru o majoritate a timișorenilor”, a scris acesta.