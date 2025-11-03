Agresiune înfiorătoare într-un centru pentru persoane cu dizabilităţi din Bihor. Un pacient ar fi fost bătut crunt

Poliţiştii din Bihor au demarat o anchetă după ce în spaţiul public au apărut imagini în care un bărbat ar fi fost agresat în curtea unui centru pentru persoane cu dizabilităţi din Bratca, de către un angajat al instituţiei. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă, iar autorităţile fac verificări pentru identificarea celor implicaţi.

Scene tulburătoare au fost surprinse la Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap din Bratca, județul Bihor. În imagini apar doi angajați ai unității respective.

Pe înregistrarea realizată de un martor de la distanță se poate observa cum victima este lovită de mai multe ori și, la un moment dat, rămâne fără bluză, după ce agresorii o trag de picioare.

Femeia îi aplică lovituri cu palmele peste față pacientului, iar colegul ei îl lovește cu picioarele în spate. În timp ce continuă agresiunea, cei doi caută prin iarbă anumite obiecte, moment în care pacientul reușește să fugă.

Filmarea a stârnit revoltă pe rețelele sociale. Potrivit autorităţilor, în urma sesizării a fost întocmit un dosar penal pentru purtare abuzivă, iar ancheta continuă sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Aleşd.

Scopul cercetărilor este identificarea persoanelor implicate şi stabilirea cu exactitate a modului în care s-a produs incidentul. Până în prezent, nu au fost înregistrate plângeri oficiale în legătură cu imaginile apărute online.

De asemenea, conducerea centrului din a demarat o anchetă disciplinară internă, iar Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Bihor efectuează verificări suplimentare pentru a clarifica circumstanţele incidentului.

Centrul găzduiește 50 de persoane cu dizabilități severe, care necesită îngrijire și supraveghere continuă. În ultimii ani, numărul cazurilor de abuz în centrele de îngrijire pentru bătrâni și persoane cu dizabilități a crescut semnificativ.