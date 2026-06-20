Un mecanic în vârstă de 23 de ani din Brooklyn a ajuns să câștige aproximativ 2.200 de dolari pe noapte după ce și-a instalat o „stație de urgență” lângă o groapă de mari dimensiuni care provoacă frecvent pene și distruge anvelopele mașinilor, potrivit New York Post.

Situația a fost relatată de presa americană în luna martie și a atras atenția asupra problemelor de infrastructură rutieră din New York.

Tânărul, Javier Yat, lucrează în apropierea ieșirii 9A de pe Belt Parkway, una dintre arterele importante ale orașului New York. Potrivit declarațiilor sale, groapa este atât de adâncă și dificil de observat pe timp de noapte încât zeci de șoferi rămân zilnic cu anvelopele avariate.

Din acest motiv, mecanicul a decis să se poziționeze în apropiere cu o dubă încărcată cu anvelope de schimb și echipamente pentru intervenții rapide.

Javier Yat spune că în timpul zilei efectuează în mod obișnuit doar patru sau cinci schimburi de anvelope la atelierul său auto. Noaptea însă, activitatea crește semnificativ.

Potrivit acestuia, schimbă între 15 și 20 de anvelope într-o singură tură, iar în unele seri este nevoit să își suplimenteze stocurile deoarece rămâne fără piese înainte de finalul programului. Prețul perceput pentru o anvelopă nouă variază între 150 și 300 de dolari, în funcție de dimensiune și model.

Mecanicul a explicat că cele mai aglomerate intervale sunt după miezul nopții și în diminețile ploioase sau reci, când vizibilitatea este redusă, iar șoferii observă prea târziu obstacolul de pe carosabil.

Potrivit relatărilor din presa locală, groapa de pe Belt Parkway a fost reparată temporar de mai multe ori în ultimele luni. Totuși, condițiile meteorologice și degradarea carosabilului au făcut ca problema să reapară în mod repetat.

Datele prezentate în cadrul unor audieri ale autorităților locale arată că numărul sesizărilor privind gropile din carosabil a crescut cu aproximativ 33% în primele două luni ale anului 2026 comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Reprezentanții Departamentului Transporturilor din New York au susținut că există suficiente echipe pentru intervenții și că mii de gropi sunt reparate anual. Cu toate acestea, șoferii și mecanicii din oraș afirmă că deteriorarea drumurilor continuă să genereze costuri importante pentru proprietarii de vehicule.

Javier Yat afirmă că a descoperit zona în urmă cu aproximativ un an și jumătate, după ce a fost chemat să ajute un șofer rămas în pană. Observând frecvența incidentelor, a decis să ofere servicii mobile direct lângă punctul cu probleme.

Veniturile suplimentare sunt reinvestite în achiziția de noi anvelope și în dezvoltarea afacerii. În același timp, cazul scoate în evidență impactul pe care infrastructura degradată îl poate avea asupra șoferilor și asupra costurilor de întreținere ale autovehiculelor.