Adrian Mititelu este la pământ. Unde va juca FC „U” Craiova în acest sezon

Adrian Mititelu (57 de ani) a ajuns din nou la fundul sacului și a dus-o pe FC „U” Craiova într-o situație ce pare fără ieșire. În această vară, de la echipă au plecat majoritatea seniorilor și până astăzi nu s-a știut dacă unde vor evolua oltenii.

Clubul a fost exclus din liga a 2-a pentru că nu avea licență, iar patronul a anunțat, marți, că va începe sezonul în liga a 3-a. „Noutățile sunt că echipa va continua să supraviețuiască, să-și desfășoare activitatea, nu vrem să se mai întâmple ca acum 14 ani, când am fost scoși în afara activității de cei de la FRF și am stat doi ani, revenind în 2013, când am reluat activitatea pentru câteva luni.

Apoi, din cauza celor care conduc orașul Craiova și care au inventat această echipă care acum se dă drept Universitatea Craiova am stat până în 2017.

Acum vreau să-i asigur pe suporteri că activitatea va continua, chiar dacă la prima vede sau de la distanță se vede că suntem într-o situație fără ieșire, nu e așa. Din punct de vedere sportiv stăm prost, suntem în Liga 3”, a spus patronul pentru siteul echipei. Mititelu își duce în continuare războaiele din justiție și speră să iasă câștigător.

„Din punct de vedere juridic, suntem foarte bine, am câștigat teren mult. Avem tot, toate cărțile sunt la noi. E doar o chestiune de timp. Noi suntem Universitatea Craiova, noi avem, brandul, doar că suntem într-un blocaj juridic creat de oameni care au încălcat legea.

Am făcut progrese mari, dar, din cauza procedurilor din justiție, suntem nevoiți să așteptăm. Eu am vrut să fac ceva bun și m-am trezit într-o sarabandă de procese și de abuzuri peste abuzuri.”

El a făcut apel și la fanii care i-au rămas alături. „Suporterii trebuie să știe că noi ne continuăm activitatea, deși pare că totul e în zadar. Nu. Totul e bine calculat, doar că trebuie să avem răbdare.

De-abia miercuri avem termen la contestația pe care am făcut-o la decizia că nu îndeplinim condițiile pentru Liga 2. Au tergiversat momentul judecării contestației pentru ca noi să nu mai avem timp să mergem să suspendăm această decizie. Ne-au ținut în loc cel puțin două săptămâni.

Nu am putut să atacăm decizia Comitetului Executiv, deoarece nu am avut timp fizic și așteptam această decizie la disciplină. Nu m-am așteptat la chestia asta, au tergiversat pentru a ne opri pe noi să mergem în instanță, să obținem o ordonanță prezidențială”.