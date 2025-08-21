Politica Fostul primar al municipiului Constanța a murit la vârsta de 68 de ani







Adrian Manole, fost primar al municipiului Constanța între 1990 și 1991, fost membru al Parlamentului European în perioada 2008-2009 și fost director al Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, a murit la vârsta de 68 de ani. Veste a dat-o liberalul Stelian Gima „Astăzi am pierdut un om cu suflet bun”.

Născut pe 6 iunie 1957, Adrian Manole a jucat un rol semnificativ în administrația locală și în politica națională. Cariera sa parlamentară a început în primul Legislativ de după Revoluția din 1989, între 1990 și 1992, când a fost ales pe listele Frontului Salvării Naționale (FSN). Tot în 1990, a fost ales primar al Constanței, funcție pe care a deținut-o până în 1991, într-o perioadă marcată de schimbări majore și adaptări în structura administrației locale.

Adrian Manole a avut o implicare importantă atât în politică, cât și în susținerea partidului pe plan local. Din 1990 și până la sfârșitul vieții, el a ocupat funcția onorifică de președinte al clubului sportiv CS Farul Constanța, contribuind la promovarea activităților sportive din zonă.

La nivel european, între 2009 și 2014, Manole a reprezentat România în Parlamentul European, unde a fost activ în dezbateri și decizii cu impact continental.

Pe plan local, în 2018, a fost ales președinte al Organizației Municipale a Partidului Național Liberal (PNL) din Constanța, întărind legăturile sale cu formațiunea politică.

Adrian Manole a fost și primul primar al municipiului Constanța după Revoluția din 1989, marcând astfel o etapă importantă în administrarea orașului.

În martie 2024, Biroul Politic Județean al PNL Constanța l-a validat în unanimitate pe Manole în funcția de președinte al Comisiei Județene de Organizare a Alegerilor, unde a avut un rol esențial în coordonarea proceselor interne legate de alegeri la nivel județean.

Vestea cu moartea lui Adrian Manole a fost anunțat miercuri și a stârnit numeroase reacții de regret atât din partea colegilor din partid, cât și a comunității locale din Dobrogea.

„Astăzi am pierdut un om cu suflet bun, care a știut mereu să-mi ofere liniște și încredere în propria-mi persoană. Adrian Manole a fost genul de prieten rar, care îți era aproape în momentele grele și cu care împărțeai cele mai frumoase bucurii. (...) Este greu să accept că nu voi mai petrece ore întregi alături de el în Piața Ovidiu, la șuete, însă cred că sufletul lui își va găsi pacea și liniștea. Odihnește-te în pace, domnule Adrian Manole!”, a transmis Stelian Gima pe contul său de socializare.

„Înainte de a fi politician și primul primar al Constanței după Revoluție, Adrian Manole a fost un OM deosebit! A fost o plăcere și o onoare să îl cunosc! Dumnezeu să-l odihnească și să-l ierte!”, a transmis deputatul Bola Bogdan pe contul său de Facebook