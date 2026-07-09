Democratul american Graham Platner a anunțat miercuri că își suspendă campania pentru un loc în Senatul SUA, după apariția unor acuzații de viol formulate de o fostă parteneră. Politicianul respinge acuzațiile și susține că retragerea sa nu reprezintă o recunoaștere a vinovăției.

Anunțul vine într-un moment important pentru Partidul Democrat, care mizează pe alegerile din statul Maine în încercarea de a recâștiga majoritatea în Senat.

Într-un videoclip publicat pe platforma X, Graham Platner a declarat că își suspendă campania și că va face demersurile necesare pentru retragerea oficială din cursă.

Fostul militar și crescător de stridii, susținut până recent de lideri ai stângii americane, inclusiv Bernie Sanders, a afirmat că decizia nu înseamnă că admite acuzațiile formulate împotriva sa.

Totodată, el a acuzat conducerea Partidului Democrat că a folosit aceste acuzații pentru a-i bloca accesul la resursele necesare desfășurării campaniei electorale.

Potrivit unei anchete publicate de Politico, Jenny Racicot, fostă parteneră a lui Graham Platner, îl acuză că a agresat-o sexual la sfârșitul anului 2021.

Femeia susține că, deși îi ceruse să nu vină la locuința sa, acesta s-ar fi prezentat acolo și ar fi întreținut relații sexuale cu ea împotriva voinței sale.

Graham Platner respinge acuzațiile și afirmă că faptele descrise nu au avut loc.

După publicarea acuzațiilor, mai mulți lideri ai Partidului Democrat i-au cerut lui Graham Platner să se retragă din cursă.

De asemenea, Comitetul de campanie al democraților pentru Senat (DSCC) a anunțat că îi va retrage sprijinul financiar dacă va continua campania.

Statul Maine este considerat una dintre cele mai importante mize electorale pentru democrați la alegerile din noiembrie.

Deși statul a votat în majoritate candidații democrați la alegerile prezidențiale începând din 1992, locul din Senat este ocupat din 1996 de republicana Susan Collins. Mai multe sondaje îl indicau pe Graham Platner drept favorit în confruntarea cu actuala senatoare.

În urma retragerii sale, Partidul Democrat trebuie să desemneze un nou candidat până la sfârșitul lunii iulie.