Un accident rutier cu victime multiple s-a produs duminică seară în localitatea Țigănași, din județul Iași, după ce un microbuz în care se aflau mai multe persoane s-a răsturnat într-o curbă, potrivit ISU Iași.

Potrivit primelor informații, 20 de persoane sunt implicate în eveniment, iar două victime au fost găsite în stare de inconștiență. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar la fața locului au fost trimise numeroase echipaje de salvare.

Pompierii militari și echipajele medicale au intervenit pentru acordarea primului ajutor și evaluarea persoanelor implicate. Accidentul s-a produs într-o curbă din localitatea Țigănași, unde microbuzul s-a răsturnat.

Având în vedere numărul mare de persoane implicate și gravitatea situației, autoritățile au decis activarea Planului Roșu de Intervenție. Măsura permite mobilizarea rapidă a unor resurse suplimentare pentru gestionarea situațiilor cu victime multiple.

Potrivit informațiilor preliminare, două dintre persoanele implicate în accident se aflau în stare de inconștiență. Echipajele medicale au început evaluarea tuturor celor aflați în microbuz, pentru a stabili numărul exact al victimelor și gravitatea leziunilor.

La locul accidentului au fost trimise echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași și Serviciului de Ambulanță Județean Iași. Dispozitivul de intervenție a fost suplimentat și cu forțe și mijloace de la ISU Vaslui.

Conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, intervenția mobilizează două echipaje de stingere, un echipaj de descarcerare și două autospeciale pentru transportul victimelor multiple.

De asemenea, la fața locului acționează cinci ambulanțe SMURD și cinci ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Echipajele continuă evaluarea medicală a persoanelor implicate și acordarea îngrijirilor necesare. Autoritățile precizează că misiunea este în dinamică, astfel că datele privind starea victimelor și bilanțul accidentului pot fi actualizate pe măsură ce intervenția avansează.

Deocamdată, informațiile disponibile sunt preliminare, iar circumstanțele exacte în care microbuzul s-a răsturnat nu au fost precizate.