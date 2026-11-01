Social Breaking news

Accident de microbuz în județul Iași. Planul Roșu de Intervenție, activat

Accident de microbuz în județul Iași. Planul Roșu de Intervenție, activat
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un accident rutier cu victime multiple s-a produs duminică seară în localitatea Țigănași, din județul Iași, după ce un microbuz în care se aflau mai multe persoane s-a răsturnat într-o curbă, potrivit ISU Iași.

20 de persoane implicate în accident

Potrivit primelor informații, 20 de persoane sunt implicate în eveniment, iar două victime au fost găsite în stare de inconștiență. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar la fața locului au fost trimise numeroase echipaje de salvare.

Pompierii militari și echipajele medicale au intervenit pentru acordarea primului ajutor și evaluarea persoanelor implicate. Accidentul s-a produs într-o curbă din localitatea Țigănași, unde microbuzul s-a răsturnat.

S-a activat Planul Roșu

Având în vedere numărul mare de persoane implicate și gravitatea situației, autoritățile au decis activarea Planului Roșu de Intervenție. Măsura permite mobilizarea rapidă a unor resurse suplimentare pentru gestionarea situațiilor cu victime multiple.

Cum usucă italienii rufele iarna fără calorifer. Trucul începe în mașina de spălat
Cum usucă italienii rufele iarna fără calorifer. Trucul începe în mașina de spălat
Cum păstrezi murăturile după ce ai deschis borcanul, ca să nu se strice
Cum păstrezi murăturile după ce ai deschis borcanul, ca să nu se strice

Potrivit informațiilor preliminare, două dintre persoanele implicate în accident se aflau în stare de inconștiență. Echipajele medicale au început evaluarea tuturor celor aflați în microbuz, pentru a stabili numărul exact al victimelor și gravitatea leziunilor.

Microbuz Iasi

Microbuz Iasi / foto: ISU Iasi

La locul accidentului au fost trimise echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași și Serviciului de Ambulanță Județean Iași. Dispozitivul de intervenție a fost suplimentat și cu forțe și mijloace de la ISU Vaslui.

Nu se știe deocamdată ce a provocat acest accident

Conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, intervenția mobilizează două echipaje de stingere, un echipaj de descarcerare și două autospeciale pentru transportul victimelor multiple.

De asemenea, la fața locului acționează cinci ambulanțe SMURD și cinci ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Echipajele continuă evaluarea medicală a persoanelor implicate și acordarea îngrijirilor necesare. Autoritățile precizează că misiunea este în dinamică, astfel că datele privind starea victimelor și bilanțul accidentului pot fi actualizate pe măsură ce intervenția avansează.

Deocamdată, informațiile disponibile sunt preliminare, iar circumstanțele exacte în care microbuzul s-a răsturnat nu au fost precizate.

Stiri calde

21:39 - Iliana Iotova câștigă prezidențialele din Bulgaria, potrivit exit-poll-urilor. Ce scor au indicat sondajele
21:30 - RO-ALERT avertizează asupra dronelor. Unde se pot adăposti românii
21:19 - Accident de microbuz în județul Iași. Planul Roșu de Intervenție, activat
21:10 - Real Madrid, 3-0 la Racing Santander și rămâne în cursa pentru titlu în La Liga
20:59 - Trafic blocat pe autostrada A10. Reparațiile urgente au impus restricții între Sebeș și Turda
20:50 - Binance reia retragerile de criptomonede după atacul informatic de 6,3 miliarde de dolari
20:41 - România, pe primul loc într-un studiu OMS. 22% dintre adolescenți au probleme cu rețelele sociale
20:32 - Carlos Alcaraz câștigă trofeul la Viena și încheie sezonul ATP 500 fără înfrângere

HAI România!

Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Falsul suveranism. Cine apără, de fapt, România?

Clujul ”de 5 stele” în lunga călătorie de la șobolani și zgomot la bun simț instituțional

Clujul ”de 5 stele” în lunga călătorie de la șobolani și zgomot la bun simț instituțional

Vinurile românești, tot mai prezente în afara țării. Ce caută cumpărătorii străini

Vinurile românești, tot mai prezente în afara țării. Ce caută cumpărătorii străini

Proiecte speciale