Zeci de pacienți au fost evacuați marți din Spitalul Județean Reșița, după ce într-o încăpere de la parter, unde era montat un aparat RMN, au apărut degajări masive de fum și câteva flăcări, potrivit Radio România Actualități.

Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție, iar pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului și ventilarea spațiilor afectate.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Caraș-Severin, fumul a apărut în timpul lucrărilor de montare a aparatului RMN, în urma unui scurtcircuit produs la instalația electrică. Fumul s-a răspândit rapid către etajele superioare ale clădirii, ceea ce a impus evacuarea persoanelor aflate în zonele afectate.

De la etajul întâi au fost evacuate 22 de persoane, iar de la etajul al doilea alte șapte persoane. La etajul al doilea se află și maternitatea, iar unele paciente au fost mutate în Secția de Ginecologie. Au fost evacuate și persoane din zona Secției de Chirurgie.

Intervenția personalului medical a contribuit la limitarea incidentului. Medicii și asistentele au folosit extinctoare înainte de sosirea echipajelor de pompieri, împiedicând extinderea flăcărilor.

La fața locului au fost mobilizate mai multe autospeciale și zeci de pompieri din cadrul ISU Caraș-Severin. Planul roșu de intervenție a fost activat pentru aproximativ 20 de minute, potrivit reprezentanților instituției.

Incendiul a fost localizat și lichidat, însă echipele de intervenție au continuat operațiunile pentru evacuarea fumului din încăperi. Scopul este ca pacienții să poată reveni în siguranță în saloane, după verificarea spațiilor afectate.

Până la momentul raportării, nu au fost anunțate victime în urma incidentului. Autoritățile au intervenit pentru eliminarea riscurilor și pentru restabilirea condițiilor de siguranță în spital.

Incidentul s-a produs în timpul instalării unui echipament medical, iar degajările de fum au determinat evacuarea preventivă a pacienților și mobilizarea forțelor de intervenție.