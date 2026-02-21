Social

Acatistul Sfintei Ecaterina pentru mamele care au nevoie de ajutor

Acatistul Sfintei Ecaterina pentru mamele care au nevoie de ajutorSfânta Ecaterina Sursa foto: Doxologia
Sfânta Muceniță Ecaterina este recunoscută pentru ajutarea tinerilor, dar și a mamelor care sunt în necaz. De asemenea și cei care au probleme în căsnicie pot cere ghidarea ei.

Sfânta Mucenință Ecaterina, protectoarea copiilor și a mamelor

Potrivit teologilor, acatistul acestei sfinte poate fi citit pentru cei care vor mai multă înțelepciune, ajutor la examene, dar și protecție divină. De asemenea, femeile care doresc să devină mame pot să ceară ajutorul ei.

Sfânta Muceniță Ecaterina

Sfânta Muceniță Ecaterina Sursa foto: crestinortodox.ro

Luminarea minții este un alt motiv pentru care se poate cere ghidarea acesteia. Cei care sunt în căutarea unui partener sau întemeierea unei familii pot să ceară de asemenea ajutorul ei. Mamele care au copii bolnavi se pot ruga la ea pentru a primi ajutor.

Model de curaj

Sfânta este și un model de curaj, fiind grabnic ajutătoare în momentele de cumpănă, dar și în situații disperate. Ea este considerată și ocrotitoarea celor căsătoriți, ajutând la armonia din familie.

Acatistul ei poate să fie citit oricând, dar cu precădere în zilele de 24 și 25 noiembrie atunci când este prăznuită Sfânta. Cei care vor să insiste, pot să citească această rugăciune timp de 40 de zile.

Martirizată în secolul IV

Potrivit istoricilor, Sfânta Ecaterina a fost martirizată în secolul al IV-lea. În jurul vârstei de 14 ani a devenit creștină și până la 18 ani a convertit sute de oameni la această religie. Despre ea se spune că este mireasa lui Iisus Hristos, prin ceea ce se numește căsătoria mistică, ea primind de la Fecioara Maria un inel pe care l-a purtat pe deget.

A fost torturată de împăratul Maxentius și în cele din urmă acesta a cerut-o de soție. Ecaterina a refuzat și trebuia să fie trasă pe roată. Doar că roata s-a rupt. În cele din urmă sfânta a fost decapitată. În credința populară, Sfânta Ecaterina este sora Sfântului Nicolae. De altfel, de-a lungul istoriei au fost mulți cei care au contestat existența ei.

