Social

Acatistul Sfintei Cecilia - pentru ce este grabnic ajutător

Comentează știrea
Acatistul Sfintei Cecilia - pentru ce este grabnic ajutător
Din cuprinsul articolului

Acatistul Sfintei Mucenițe Cecilia este preferat de toți cei care au legătură cu arta, dar și de femeile care își caută partener. De asemenea Sfânta este și cea care ajută în vremuri periculoase pe toți cei care își îndreaptă credința către ea.

Sfânta Cecilia ajută la pace și înțelegere

Potrivit teologilor rugăciunea închinată acestei sfinte are multe beneficii pentru cei care o invocă. Astfel fetele care își caută iubitul pot să o roage pe sfântă să le ghideze. Totodată artiștii de toate felurile de la muzicieni la pictori, pot să îi ceară îndrumare mai ales atunci când rămân fără inspirație. Ea aduce și pace în căsniciile care au probleme.

Parohie Acoperământul Macii Domnului

Sursa foto: Mitropolia Moldovei

Ea este asociată cu Sfânta cântare, tocmai de aceea este considerată protectoarea artiștilor. Acatistul său se citește în ziua de 22 noiembrie când este ea prăznuită și ori de câte ori este nevoie.

L-a convertit pe soț la creștinism

Sfânta Cecilia s-a născut în Roma la sfârșitul secoului II, după Hristos. Provenea dintr-o familie însărită și a decis să meargă pe calea Domnului după ce a participat la o slujbă. Cu toate acestea familia a ținut să o mărite cu un tânăr înstărit și el pe nume Valerian.

Locuri puțin cunoscute cu apă turcoaz, ca în Maldive, la mai puțin de 100 km de București
Locuri puțin cunoscute cu apă turcoaz, ca în Maldive, la mai puțin de 100 km de București
Mircea Lucescu revine din Belgia, dar veștile nu sunt bune. Medicii l-ar fi sfătuit să se retragă, dar decizia este la selecționer
Mircea Lucescu revine din Belgia, dar veștile nu sunt bune. Medicii l-ar fi sfătuit să se retragă, dar decizia este la selecționer

Doar că în noaptea nunții, aceasta i-a explicat că nu se poate apropia de ea că este păzită de îngerul trimis de Iisus. Interesat să vadă îngerul, Valerian a întrebat-o ce trebuie să facă. Aceasta l-a trimis la episcop care să îi lumineze calea.

A fost martirizată de romani

Când s-a întors acasă, Valerian a văzut îngerul stând lângă soția lui și a decis să trăiască alături de ea în credință. Numai că prigonitorii creștinilor au decis să îl omoare pe Valerian și pe fratele său botezat și el la creștinism.

În cele din urmă din cauză că propovăduia cuvântul lui Dumnezeu și Sfânta Muceniță Cecilia a fost tortuată timp de trei zile într-un cuptor. Apoi în jurul anului 230 aceasta a murit la trei zile de când a fost scoasă din acel cuptor.

1
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:03 - Locuri puțin cunoscute cu apă turcoaz, ca în Maldive, la mai puțin de 100 km de București
16:55 - Scandal pe Aeroportul Henri Coandă, din cauza zborurilor anulate. Pasagerii au început să huiduie angajații
16:47 - Ghid de supraviețuire pentru primele 48 de ore în arest. Ce să faci și ce să nu faci, sfaturi de la fostul șef al are...
16:38 - Mircea Lucescu revine din Belgia, dar veștile nu sunt bune. Medicii l-ar fi sfătuit să se retragă, dar decizia este l...
16:30 - Percheziții la o primărie din Bistrița. Ajutoare de încălzire furate de angajați
16:18 - Prințul Harry pozează în nemulțumit și încearcă să capteaze din nou atenția publică

HAI România!

Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR

Proiecte speciale