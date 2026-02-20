Acatistul Sfintei Cecilia - pentru ce este grabnic ajutător

Acatistul Sfintei Mucenițe Cecilia este preferat de toți cei care au legătură cu arta, dar și de femeile care își caută partener. De asemenea Sfânta este și cea care ajută în vremuri periculoase pe toți cei care își îndreaptă credința către ea.

Potrivit teologilor rugăciunea închinată acestei sfinte are multe beneficii pentru cei care o invocă. Astfel fetele care își caută iubitul pot să o roage pe sfântă să le ghideze. Totodată artiștii de toate felurile de la muzicieni la pictori, pot să îi ceară îndrumare mai ales atunci când rămân fără inspirație. Ea aduce și pace în căsniciile care au probleme.

Ea este asociată cu Sfânta cântare, tocmai de aceea este considerată protectoarea artiștilor. Acatistul său se citește în ziua de 22 noiembrie când este ea prăznuită și ori de câte ori este nevoie.

Sfânta Cecilia s-a născut în Roma la sfârșitul secoului II, după Hristos. Provenea dintr-o familie însărită și a decis să meargă pe calea Domnului după ce a participat la o slujbă. Cu toate acestea familia a ținut să o mărite cu un tânăr înstărit și el pe nume Valerian.

Doar că în noaptea nunții, aceasta i-a explicat că nu se poate apropia de ea că este păzită de îngerul trimis de Iisus. Interesat să vadă îngerul, Valerian a întrebat-o ce trebuie să facă. Aceasta l-a trimis la episcop care să îi lumineze calea.

Când s-a întors acasă, Valerian a văzut îngerul stând lângă soția lui și a decis să trăiască alături de ea în credință. Numai că prigonitorii creștinilor au decis să îl omoare pe Valerian și pe fratele său botezat și el la creștinism.

În cele din urmă din cauză că propovăduia cuvântul lui Dumnezeu și Sfânta Muceniță Cecilia a fost tortuată timp de trei zile într-un cuptor. Apoi în jurul anului 230 aceasta a murit la trei zile de când a fost scoasă din acel cuptor.