A murit Victor Willis, solistul Village People și vocea hitului „YMCA”

Victor Willis, solistul și coautorul celor mai cunoscute piese ale formației Village People, a murit pe 30 iunie 2026, în urma unei boli de scurtă durată, dar agresive, potrivit People.

Anunțul a fost făcut de soția artistului, iar ulterior a fost confirmat și printr-un comunicat publicat pe conturile oficiale ale trupei.

Dispariția muzicianului marchează sfârșitul unei cariere care a influențat muzica disco și cultura pop la nivel internațional. Willis a fost vocea unor melodii devenite simboluri ale anilor '70 și a rămas asociat cu succesul mondial al formației Village People.

„Cu profundă tristețe trebuie să anunț decesul soțului meu, Victor Willis”, a transmis soția artistului pe rețelele de socializare, precizând că acesta a pierdut lupta cu „o boală de scurtă durată, dar agresivă”.

La scurt timp, și formația Village People a confirmat vestea.

„Suntem profund îndurerați să anunțăm decesul lui Victor Willis, solistul formației Village People. Victor a trecut în neființă luni, 30 iunie 2026, în urma unei boli scurte, dar agresive. Vă rugăm să respectați intimitatea familiei”, se arată în mesajul publicat pe pagina oficială a grupului.

Născut în statul Texas, Victor Willis a fost unul dintre membrii fondatori ai Village People și a contribuit decisiv la succesul formației. A fost solist și coautor al unor piese care au devenit clasice ale muzicii disco, între care „YMCA”, „Go West” și „In The Navy”.

Village People a cunoscut un succes internațional în anii '70, remarcându-se atât prin stilul muzical, cât și prin aparițiile scenice spectaculoase. Membrii formației urcau pe scenă costumați în personaje inspirate din profesii și figuri masculine emblematice. Victor Willis interpreta rolul polițistului și, în anumite apariții, pe cel al ofițerului de marină.

În 1980, Victor Willis a decis să părăsească Village People. Au urmat ani marcați de procese privind drepturile de autor asupra pieselor pe care le compusese împreună cu ceilalți membri ai proiectului.

După îndelungata dispută juridică, artistul s-a întors în formație în 2017 și a continuat să participe la concerte și evenimente dedicate fanilor grupului.

Una dintre cele mai recente apariții publice a avut loc în ianuarie 2025, când Victor Willis a interpretat celebra piesă „YMCA” în cadrul mitingului organizat înaintea ceremoniei de învestire a președintelui Donald Trump.

Moartea lui Victor Willis încheie povestea unuia dintre artiștii care au contribuit la definirea erei disco. Melodiile sale continuă însă să fie ascultate în întreaga lume și rămân printre cele mai cunoscute creații din istoria muzicii pop.