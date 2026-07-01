Monden Breaking news

Michael Byrne, actorul din „Indiana Jones”, „Harry Potter” și „Braveheart”, a murit la 82 de ani

Comentează știrea
Michael Byrne, actorul din „Indiana Jones”, „Harry Potter” și „Braveheart”, a murit la 82 de ani
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Actorul britanic Michael Byrne, cunoscut pentru rolurile sale din filme precum „Indiana Jones şi ultima cruciadă”, „Harry Potter şi relicvele morţii: Partea I” şi „Braveheart”, a murit la vârsta de 82 de ani, potrivit Forbes.

Michael Byrne a murit pe 20 iunie, dar abia acum s-a anunțat

Actorul, care a jucat şi în serialele „Coronation Street” şi „Casualty”, a decedat la 20 iunie. Cauzele decesului său nu au fost precizate.

Născut în 1943 la Londra, Michael Byrne şi-a început cariera la începutul anilor 1960 cu roluri în seriale de televiziune britanice şi americane precum No Hiding Place, NET Playhouse, New Scotland Yard şi Thriller, apoi în teatru, în cadrul Companiei Naţionale de Teatru a lui Laurence Olivier, la Teatrul Old Vic din Londra.

Însă actorul şi-a făcut debutul în cinema la sfârşitul anilor 1960. De atunci, a jucat în numeroase lungmetraje de succes, precum „Indiana Jones şi ultima cruciadă”, unde l-a interpretat pe nemilosul colonel nazist Ernst Vogel şi a jucat alături de Harrison Ford.

Roluri în „Harry Potter”, „Braveheart” și „Gangs of New York”

Michael Byrne a interpretat, de asemenea, rolul vrăjitorului negru Gellert Grindelwald în vârstă, în „Harry Potter şi Relicvele Morţii: Partea I”, precum şi rolul soldatului Smythe, în „Braveheart”. Actorul a mai apărut şi în „Mâine nu moare niciodată”, în „Gangs of New York” al lui Martin Scorsese, în „Charlie Mortdecai” şi în „Uraganul vine de la Navarone”.

Cariera sa impresionantă s-a întins pe mai bine de șase decenii, atât pe scenă, cât și pe ecranul mare și mic. Byrne a fost apreciat pentru versatilitatea sa, reușind să interpreteze atât personaje antagonice, cât și roluri mai complexe, cu profunzime dramatică.

Michael Byrne a lăsat o amprentă puternică asupra cinematografiei

Moartea sa a fost primită cu tristețe în industria cinematografică britanică, unde a fost considerat unul dintre actorii de caracter de referință ai generației sale. Colaborarea sa cu regizori de top precum Steven Spielberg, Martin Scorsese și Mel Gibson i-a consolidat statutul de figură respectată a cinematografiei internaționale.

Deși a avut o prezență discretă în viața publică, Michael Byrne a lăsat o amprentă puternică prin interpretările sale memorabile, care continuă să fie revăzute de noi generații de cinefili

Stiri calde

23:56 - Opulență și țărănie la Washington. Cum fac americanii "mișto" de ambasadorul Andrei Muraru

23:49 - Constituția de la 1866, piatra unghiulară a constituționalismului românesc

23:42 - Cerere în căsătorie pe unul dintre cei mai înalți zgârie-nori din lume. Aventura celor doi s-a încheiat la poliție

23:34 - Decizie strategică la Kiev. Ucraina începe exportul de tehnologie militară și drone către țările partenere

23:25 - Prețul aurului își revine parțial după cel mai dureros trimestru din ultimii 13 ani. Ce urmează pentru metalul prețios

23:14 - Ce s-a ales de Dacia Lăstun, cel mai controversat experiment auto din istoria României

HAI România!

Victor Ciutacu arată vinovații pentru azilele groazei din Bihor. Rolul jucat de Ilie Bolojan

Victor Ciutacu arată vinovații pentru azilele groazei din Bihor. Rolul jucat de Ilie Bolojan

Lucian Duță, despre scandalul azilelor de la Bihor. „Un circ pe care l-am mai văzut. Rămâne tragedia acelor 400 de oameni

Lucian Duță, despre scandalul azilelor de la Bihor. „Un circ pe care l-am mai văzut. Rămâne tragedia acelor 400 de oa...

România, un azil la nivel național

România, un azil la nivel național

Proiecte speciale