Actorul britanic Michael Byrne, cunoscut pentru rolurile sale din filme precum „Indiana Jones şi ultima cruciadă”, „Harry Potter şi relicvele morţii: Partea I” şi „Braveheart”, a murit la vârsta de 82 de ani, potrivit Forbes.

Actorul, care a jucat şi în serialele „Coronation Street” şi „Casualty”, a decedat la 20 iunie. Cauzele decesului său nu au fost precizate.

Născut în 1943 la Londra, Michael Byrne şi-a început cariera la începutul anilor 1960 cu roluri în seriale de televiziune britanice şi americane precum No Hiding Place, NET Playhouse, New Scotland Yard şi Thriller, apoi în teatru, în cadrul Companiei Naţionale de Teatru a lui Laurence Olivier, la Teatrul Old Vic din Londra.

Însă actorul şi-a făcut debutul în cinema la sfârşitul anilor 1960. De atunci, a jucat în numeroase lungmetraje de succes, precum „Indiana Jones şi ultima cruciadă”, unde l-a interpretat pe nemilosul colonel nazist Ernst Vogel şi a jucat alături de Harrison Ford.

Michael Byrne a interpretat, de asemenea, rolul vrăjitorului negru Gellert Grindelwald în vârstă, în „Harry Potter şi Relicvele Morţii: Partea I”, precum şi rolul soldatului Smythe, în „Braveheart”. Actorul a mai apărut şi în „Mâine nu moare niciodată”, în „Gangs of New York” al lui Martin Scorsese, în „Charlie Mortdecai” şi în „Uraganul vine de la Navarone”.

Cariera sa impresionantă s-a întins pe mai bine de șase decenii, atât pe scenă, cât și pe ecranul mare și mic. Byrne a fost apreciat pentru versatilitatea sa, reușind să interpreteze atât personaje antagonice, cât și roluri mai complexe, cu profunzime dramatică.

Moartea sa a fost primită cu tristețe în industria cinematografică britanică, unde a fost considerat unul dintre actorii de caracter de referință ai generației sale. Colaborarea sa cu regizori de top precum Steven Spielberg, Martin Scorsese și Mel Gibson i-a consolidat statutul de figură respectată a cinematografiei internaționale.

Deși a avut o prezență discretă în viața publică, Michael Byrne a lăsat o amprentă puternică prin interpretările sale memorabile, care continuă să fie revăzute de noi generații de cinefili